Над Курской и Белгородской областями: в МО РФ заявили об уничтожении трёх украинских БПЛА за ночь
МО РФ: в ночь на 28 мая над Курской и Белгородской областями уничтожены три БПЛА
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28 мая 2024
Главные события спецоперации за 27 мая — в материале RT.Также по темеСпецоперация Z: хроника главных военных событий 27 маяРасчёт миномёта 2Б11 разнёс укрепления ВСУ под Купянском, четыре ФАБ-500 накрыли опорники противника в лесопосадке, «Ланцет-3» поразил...
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Сотрудники УФСБ вскрыли в ДНР оружейный схрон, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В ходе проведения оперативно-боевых мероприятий в Артёмовском районе обнаружен схрон с вооружением и взрывчатыми веществами, принадлежащий боевикам ВСУ. В результате было обнаружено: ручные гранаты — 23 шт., миномётные снаряды — 25 шт., гранатомёт АТ-4 производства Швеции — 1 шт., мины МОН-50 — 5 шт., патроны к стрелковому оружию — 1 тыс. шт., самодельные взрывные устройства — 3 шт., тротиловые шашки — 650 гр.», — говорится в сообщении.
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В ночь на 28 мая над территориями Курской и Белгородской областей уничтожены три украинских беспилотника, заявили в Минобороны РФ.