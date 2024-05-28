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Над Курской и Белгородской областями: в МО РФ заявили об уничтожении трёх украинских БПЛА за ночь

МО РФ: в ночь на 28 мая над Курской и Белгородской областями уничтожены три БПЛА

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Сергей Гусаров
Дежурные средства российских ПВО пресекли новые попытки киевского режима нанести удары по объектам, расположенным на территории РФ. В ночь на 28 мая над территорией Курской области был уничтожен один украинский беспилотник, ещё два БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области.
Над Курской и Белгородской областями: в МО РФ заявили об уничтожении трёх украинских БПЛА за ночь
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov
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  • 28 мая 2024

    Главные события спецоперации за 27 мая — в материале RT.

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  • Сотрудники УФСБ вскрыли в ДНР оружейный схрон, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «В ходе проведения оперативно-боевых мероприятий в Артёмовском районе обнаружен схрон с вооружением и взрывчатыми веществами, принадлежащий боевикам ВСУ. В результате было обнаружено: ручные гранаты — 23 шт., миномётные снаряды — 25 шт., гранатомёт АТ-4 производства Швеции — 1 шт., мины МОН-50 — 5 шт., патроны к стрелковому оружию — 1 тыс. шт., самодельные взрывные устройства — 3 шт., тротиловые шашки — 650 гр.», — говорится в сообщении.

  • В ночь на 28 мая над территориями Курской и Белгородской областей уничтожены три украинских беспилотника, заявили в Минобороны РФ.

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