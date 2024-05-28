Над Курской и Белгородской областями: в МО РФ заявили об уничтожении трёх украинских БПЛА за ночь

МО РФ: в ночь на 28 мая над Курской и Белгородской областями уничтожены три БПЛА

Дежурные средства российских ПВО пресекли новые попытки киевского режима нанести удары по объектам, расположенным на территории РФ. В ночь на 28 мая над территорией Курской области был уничтожен один украинский беспилотник, ещё два БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области.

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© Vladimir Baranov