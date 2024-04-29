«Обнаружены и подавлены»: в ДНР за неделю сбили 283 украинских беспилотника
Штаб обороны ДНР: над республикой за неделю подавили 283 украинских БПЛА
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29 апреля 2024
Заслуженная артистка России Юлия Чичерина выступила с концертом для подразделений ивановских десантников в зоне СВО.
Как отметили в пресс-службе Минобороны РФ, Чичерина выразила «слова поддержки и глубокого уважения за беспримерный ратный подвиг, который показывают гвардейцы-десантники на полях сражений».
В июле 2023 года артистка уже проводила концерт в зоне СВО. Подробнее — в видео RT.Также на russian.rt.com Чичерина спела для танкистов ЦВО в зоне спецоперации
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Илон Маск считает новые переговоры Украины и США о поддержке киевского режима безумием.
Он также выразил опасения, что украинский конфликт никогда не закончится.
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Расчёты реактивных систем залпового огня «Град» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ в ночное время.Также на russian.rt.com «Поразить цель и уехать живыми»: выполнение огневых задач российских артиллеристов в зоне СВО
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Штурмовики российской 42-й гвардейской дивизии миномётным огнём уничтожили украинскую группу пехоты в районе населённого пункта Вербовое Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
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За прошедшую неделю над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Авдеевкой обнаружено и подавлено 283 украинских беспилотника, сообщили в штабе обороны ДНР.
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Расчёт самоходных гаубиц «Акация» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны России.
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ВС РФ эвакуировали первый американский танк М1 Abrams с линии фронта на авдеевском участке, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.
«Сейчас бойцы группировки «Центр» успешно эвакуировали танк с фронта. В скором времени все желающие смогут увидеть его на выставке на Поклонной горе», — сказал он.