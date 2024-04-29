«Обнаружены и подавлены»: в ДНР за неделю сбили 283 украинских беспилотника

Штаб обороны ДНР: над республикой за неделю подавили 283 украинских БПЛА

За прошедшую неделю над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Авдеевкой обнаружено и подавлено 283 украинских беспилотника, сообщили в штабе обороны ДНР. Как отметили в штабе со ссылкой на данные управления ФСБ по республике, жертв среди гражданских и ущерба инфраструктуре допущено не было.