Оставлены при отступлении: сотрудники ФСБ выявили несколько оружейных схронов ВСУ в Авдеевке

ФСБ: в Авдеевке обнаружено несколько схронов ВСУ с иностранным вооружением

Несколько заминированных схронов с иностранным вооружением обнаружено в Авдеевке. По данным управления ФСБ России по ДНР, украинские войска оставили эти тайники при отступлении из города. В схронах были найдены более 10 тыс. боеприпасов к различным видам оружия, гранаты, боеприпасы для гранатомётов.