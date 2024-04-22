Оставлены при отступлении: сотрудники ФСБ выявили несколько оружейных схронов ВСУ в Авдеевке
ФСБ: в Авдеевке обнаружено несколько схронов ВСУ с иностранным вооружением
- РИА Новости
-
22 апреля 2024
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси сообщил, что заявленная помощь Токио киевскому режиму на сегодняшний день составляет $12,1 млрд.
По его словам, Япония продолжит взаимодействие, прежде всего, с США и странами G7 для установления «продолжительного мира» на Украине.
-
Принятое парламентом США решение в отношении российских активов, по сути, является кражей, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
«Вашингтон пошёл на откровенно неправовое решение, совершив кражу. Это, безусловно, подорвёт доверие к США других государств, бизнеса и частных инвесторов. Разрушит принцип неприкосновенности собственности, на котором базируется вся мировая финансовая система. Нанесёт непоправимый ущерб международному праву, создав прецедент, и любое государство будет вправе поступать подобным образом», — написал он в соцсетях.
По его словам, теперь у России есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам.
При этом Володин указал, что Вашингтон принял закон о конфискации российских активов, чтобы спровоцировать ЕС на такой же шаг, который окажется разрушительным для европейской экономики. Он отметил, что из $280 млрд средств РФ, заблокированных по всему миру, только $5-6 млрд находятся в США. Основная часть активов (€210 млрд) заморожена в Евросоюзе.
«В США перестали верить в победу киевского режима. Поэтому готовы давать деньги только в кредит, который Украине придётся возвращать, либо не свои, когда речь идёт о передаче российских активов Киеву», — добавил председатель Госдумы.
-
Главные события спецоперации за 21 апреля — в материале RT.Также по темеСпецоперация Z: хроника главных военных событий 21 апреля155-я бригада морской пехоты ТОФ выбила ВСУ из Новомихайловки, бойцы группировки «Центр» эвакуировали в тыл трофейный Leopard 2A6,...
-
Новый пакет помощи со стороны США поможет киевскому режиму «замедлить наступление России, но не остановить его», пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
«Такой крупный пакет помощи может стать последним в этом году. Более того, существует довольно высокая вероятность, что все последующие пакеты помощи Украине будут гораздо меньше», — сказал изданию бывший украинский офицер.
-
Штурмовые группы мотострелкового полка 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» из Приморья захватили укреплённые позиции ВСУ в районе Волновахи на Южно-Донецком направлении.
Как отметил офицер с позывным Саваль, на одном из участков два штурмовика успешно провели разведку боем и последовательно зачистили укреплённые позиции противника. Они находились в бою против восьми солдат противника, нескольких из них удалось взять в плен.
«Всё время стараемся работать малым количеством. Один контролирует, другой начинает работать», — пояснил он.
-
Экипаж танка Т-90М «Прорыв» группировки войск «Центр» с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт и бронетехнику ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
«С закрытых огневых позиций наносим огневые удары по блиндажам, помогаем нашим штурмовикам, чтобы им было легче занять рубежи», — заявил командир танковой роты с позывным Буран.
По его словам, ранее танкисты поразили украинский танк Т-84 «Оплот» и БМП Bradley.
-
Сотрудники управления ФСБ по ДНР выявили несколько заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении в Авдеевке.
По данным ведомства, в тайниках обнаружены 27 гранат РГН, 41 граната Ф1, 50 осколочных гранатомётных выстрелов иностранного производства, 13 выстрелов ПГ7л и ПГ7с, а также 47 выстрелов TG-50. Также найдены более 10 тыс. боеприпасов иностранного производства к стрелковому оружию, свыше 700 155-миллиметровых снарядов образца НАТО и 139 танковых снарядов иностранного производства.
Кроме того, на месте были обнаружены нацистская символика и медицинские шприцы с веществом неизвестного происхождения, которое направлено на исследование региональным специалистам.