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20 БПЛА, 19 ракет Vampire, пять шаров и две «Точки-У»: в МО РФ заявили о предотвращении атак ВСУ на территории России

МО РФ: за ночь средства ПВО уничтожили 20 БПЛА, 19 ракет Vampire и две «Точки-У»

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Сергей Гусаров
В ночь на 18 апреля ВСУ предприняли попытки атаковать Белгородскую, Ростовскую и Воронежскую области, заявили в Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО уничтожили над территориями этих регионов в общей сложности 20 беспилотников, 19 ракет РСЗО RM-70 Vampire, две оперативно-тактические ракеты «Точка-У» и пять малоразмерных воздушных шаров.
20 БПЛА, 19 ракет Vampire, пять шаров и две «Точки-У»: в МО РФ заявили о предотвращении атак ВСУ на территории России
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов
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  • 18 апреля 2024

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВС России ударили по складам в Ивано-Франковске и аэродрому в городе Коломыя Ивано-Франковской области.

    «В 06:40 утра был нанесён удар по аэродрому в городе Коломыя Ивано-Франковской области, детонация — и скорые поехали. В 06:45, 06:50 и 07:05 прилетело в сам Ивано-Франковск, попали в склады, над городом столб дыма с искрами — и продолжает детонировать», — приводит его слова РИА Новости.

  • Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате ночных событий повреждены четыре домовладения.

    Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате падения БПЛА повреждено здание промышленного назначения. Сотрудник предприятия получил лёгкие ранения в виде порезов, от госпитализации он отказался.

  • В Минобороны России заявили о перехвате в ночь на 18 апреля над регионами РФ 20 беспилотников, 19 ракет РСЗО RM-70 Vampire, двух оперативно-тактических ракет «Точка-У» и пяти малоразмерных воздушных шаров.

    По данным ведомства, ВСУ намеревались атаковать с применением этих средств поражения Белгородскую, Ростовскую и Воронежскую области.

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