20 БПЛА, 19 ракет Vampire, пять шаров и две «Точки-У»: в МО РФ заявили о предотвращении атак ВСУ на территории России
МО РФ: за ночь средства ПВО уничтожили 20 БПЛА, 19 ракет Vampire и две «Точки-У»
- РИА Новости
- © Виталий Белоусов
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18 апреля 2024
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВС России ударили по складам в Ивано-Франковске и аэродрому в городе Коломыя Ивано-Франковской области.
«В 06:40 утра был нанесён удар по аэродрому в городе Коломыя Ивано-Франковской области, детонация — и скорые поехали. В 06:45, 06:50 и 07:05 прилетело в сам Ивано-Франковск, попали в склады, над городом столб дыма с искрами — и продолжает детонировать», — приводит его слова РИА Новости.
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате ночных событий повреждены четыре домовладения.
Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате падения БПЛА повреждено здание промышленного назначения. Сотрудник предприятия получил лёгкие ранения в виде порезов, от госпитализации он отказался.
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В Минобороны России заявили о перехвате в ночь на 18 апреля над регионами РФ 20 беспилотников, 19 ракет РСЗО RM-70 Vampire, двух оперативно-тактических ракет «Точка-У» и пяти малоразмерных воздушных шаров.
По данным ведомства, ВСУ намеревались атаковать с применением этих средств поражения Белгородскую, Ростовскую и Воронежскую области.