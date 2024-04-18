20 БПЛА, 19 ракет Vampire, пять шаров и две «Точки-У»: в МО РФ заявили о предотвращении атак ВСУ на территории России

МО РФ: за ночь средства ПВО уничтожили 20 БПЛА, 19 ракет Vampire и две «Точки-У»

В ночь на 18 апреля ВСУ предприняли попытки атаковать Белгородскую, Ростовскую и Воронежскую области, заявили в Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО уничтожили над территориями этих регионов в общей сложности 20 беспилотников, 19 ракет РСЗО RM-70 Vampire, две оперативно-тактические ракеты «Точка-У» и пять малоразмерных воздушных шаров.