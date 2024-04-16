Ударом РСЗО «Ураган»: ВС РФ уничтожили пункт дислокации ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе Украины
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16 апреля 2024
Задержан украинский агент, дистанционно подорвавший в Москве автомобиль экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, сообщили в ЦОС ФСБ.
Злоумышленник совершил подрыв по заданию куратора, действовавшего по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка.
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Пекин выступает за мирную конференцию, которую признают Россия и Украина, со справедливым обсуждением всех предложений. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
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ВС РФ в ночь на 16 апреля нанесли удар по складу ВСУ возле железнодорожной станции города Умани (Черкасская область), а также по району военного аэродрома в пригороде Староконстантинова (Хмельницкая область).
Об этом сообщил в разговоре с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег.
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«Василёк» сорвал ротацию боевиков ВСУ под н. п. Работино; командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов — о потерях ВСУ; FPV-дроны поразили склады БК и техники ВСУ; Су-25СМ3 — на пути к огневым рубежам на Донецком фронте и другие события спецоперации 15 апреля.Также на russian.rt.com Спецоперация Z: хроника главных военных событий 15 апреля
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Руководитель одного из объектов энергетической промышленности ДНР задержан по подозрению в даче взятки в размере 200 тыс. рублей сотруднику правоохранительных органов за оказание содействия в прекращении процессуальной проверки по факту хищения лома чёрного металла с региональных объектов энергопромышленности.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.
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Расчёты РСЗО БМ-21 «Град» 155-й артиллерии отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ на позициях на Угледарском участке СВО, сообщили в Минобороны РФ.
«Работаем интенсивно — по пехоте, по гаубицам, миномётам… Любые цели — всё поражаем. Главное — не паниковать, делать всё с умом и не теряться, чтобы всё было быстро, чётко и в цель», — заявил старший наводчик РСЗО с позывным Захар.
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ВСУ разместили зенитный ракетный комплекс Patriot в воинской части в селе Нерубайском Одесской области, сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в разговоре с ТАСС.
При этом в воинской части на Бугских хуторах возле Воскресенска украинские войска разместили макеты ЗРК, а на аэродроме в Мартыновке — макеты самолётов.
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Расчётом РСЗО «Ураган» в приграничном с Белгородской областью районе Украины уничтожен пункт временной дислокации ВСУ, в котором находились личный состав и артиллерийские системы иностранного производства.
«Благодаря действиям разведывательных подразделений группировки на одном из направлений был обнаружен пункт временной дислокации противника с личным составом и артиллерийскими системами иностранного производства. Расчёт «Урагана» добирается из своих укрытий до точки пуска ракет всегда разными маршрутами. Военнослужащие приводят в боевое положение свою машину, наводятся на цель и начинают по ней работать реактивными снарядами калибра 220 мм», — говорится в сообщении.
Подчёркивается, что цель была поражена.
Как заметил командир подразделения с позывным Балу, целями «Урагана» являются пехота, боевая техника, укрепрайоны противника.
«Расчёт работает великолепно, с ним уже достаточно долго, всё быстро делается. Команда выполняется чётко и своевременно», — заявил он.