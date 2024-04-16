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Ударом РСЗО «Ураган»: ВС РФ уничтожили пункт дислокации ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе Украины

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Роман Шимаев
Бойцы группировки войск «Север» ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ, в котором находились личный состав и артиллерийские системы иностранного производства, в приграничном с Белгородской областью районе Украины, сообщили в Минобороны РФ. Цель была поражена расчётом реактивных систем залпового огня «Ураган».
Ударом РСЗО «Ураган»: ВС РФ уничтожили пункт дислокации ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе Украины
  • © Министерство обороны РФ
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  • 16 апреля 2024

    Задержан украинский агент, дистанционно подорвавший в Москве автомобиль экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, сообщили в ЦОС ФСБ.

    Злоумышленник совершил подрыв по заданию куратора, действовавшего по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка.

  • Пекин выступает за мирную конференцию, которую признают Россия и Украина, со справедливым обсуждением всех предложений. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

  • ВС РФ в ночь на 16 апреля нанесли удар по складу ВСУ возле железнодорожной станции города Умани (Черкасская область), а также по району военного аэродрома в пригороде Староконстантинова (Хмельницкая область).

    Об этом сообщил в разговоре с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег.

  • «Василёк» сорвал ротацию боевиков ВСУ под н. п. Работино; командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов — о потерях ВСУ; FPV-дроны поразили склады БК и техники ВСУ; Су-25СМ3 — на пути к огневым рубежам на Донецком фронте и другие события спецоперации 15 апреля.

    Также на russian.rt.com Спецоперация Z: хроника главных военных событий 15 апреля

  • Руководитель одного из объектов энергетической промышленности ДНР задержан по подозрению в даче взятки в размере 200 тыс. рублей сотруднику правоохранительных органов за оказание содействия в прекращении процессуальной проверки по факту хищения лома чёрного металла с региональных объектов энергопромышленности.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

  • Расчёты РСЗО БМ-21 «Град» 155-й артиллерии отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ на позициях на Угледарском участке СВО, сообщили в Минобороны РФ.

    «Работаем интенсивно — по пехоте, по гаубицам, миномётам… Любые цели — всё поражаем. Главное — не паниковать, делать всё с умом и не теряться, чтобы всё было быстро, чётко и в цель», — заявил старший наводчик РСЗО с позывным Захар.

  • ВСУ разместили зенитный ракетный комплекс Patriot в воинской части в селе Нерубайском Одесской области, сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в разговоре с ТАСС.

    При этом в воинской части на Бугских хуторах возле Воскресенска украинские войска разместили макеты ЗРК, а на аэродроме в Мартыновке — макеты самолётов.

  • Расчётом РСЗО «Ураган» в приграничном с Белгородской областью районе Украины уничтожен пункт временной дислокации ВСУ, в котором находились личный состав и артиллерийские системы иностранного производства.

    «Благодаря действиям разведывательных подразделений группировки на одном из направлений был обнаружен пункт временной дислокации противника с личным составом и артиллерийскими системами иностранного производства. Расчёт «Урагана» добирается из своих укрытий до точки пуска ракет всегда разными маршрутами. Военнослужащие приводят в боевое положение свою машину, наводятся на цель и начинают по ней работать реактивными снарядами калибра 220 мм», — говорится в сообщении.

    Подчёркивается, что цель была поражена.

    Как заметил командир подразделения с позывным Балу, целями «Урагана» являются пехота, боевая техника, укрепрайоны противника.

    «Расчёт работает великолепно, с ним уже достаточно долго, всё быстро делается. Команда выполняется чётко и своевременно», — заявил он.

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