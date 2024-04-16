Подполье: в городе Умани Черкасской области зафиксировали удар по складу ВСУ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что по складу ВСУ в городе Умани Черкасской области Украины был зафиксирован удар.

«Этой ночью прилетело… в склад в городе Умани Черкасской области», — приводит его слова РИА Новости.

Других подробностей не приводится.

Кроме того, в подполье заявили, что войска России нанесли удар по району аэродрома ВСУ в Хмельницкой области.