Подполье: в городе Умани Черкасской области зафиксировали удар по складу ВСУ
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что по складу ВСУ в городе Умани Черкасской области Украины был зафиксирован удар.
«Этой ночью прилетело… в склад в городе Умани Черкасской области», — приводит его слова РИА Новости.
Других подробностей не приводится.
Кроме того, в подполье заявили, что войска России нанесли удар по району аэродрома ВСУ в Хмельницкой области.
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