Бойцы группировки войск «Центр» освободили в ДНР населённый пункт Первомайское, сообщили в Минобороны РФ. Общие потери ВСУ в течение прошедших суток составили до 935 военнослужащих. При этом средствами ПВО было сбито 222 украинских БПЛА.

В Донецкой Народной Республике освобождён очередной населённый пункт, сообщили в Минобороны РФ.

«На Авдеевском направлении подразделениями группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Первомайское Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

При этом отражено восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 23, 24 и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Уманское, Первомайское, Красногоровка, Бердычи и Ленинское (ДНР). Противник потерял до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также 122-мм гаубицу Д-30.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ возле н. п. Красногоровка и Антоновка (ДНР). Также отражены две атаки штурмовых групп противника южнее Новомихайловки (ДНР).

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ВСУ потеряли свыше 500 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля и боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубица Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.

На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированию 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Купянска (Харьковская область) и отразили три атаки штурмовых групп 12-й бригады спецназначения ВСУ вблизи н. п. Червоная Диброва (ЛНР).

Потери противника составили: до 25 военнослужащих, три пикапа, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 152-мм САУ «Акация», 152-мм гаубица Д-20, а также станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны неподалёку от н. п. Старомайорское и Урожайное (ДНР).

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Потери противника составили: более 110 военнослужащих, четыре пикапа, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубица М777 производства США и станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение живой силе и технике 121-й и 126-й бригад теробороны в районах н. п. Михайловка и Ивановка (Херсонская область).

Потери ВСУ составили: до 65 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм гаубица FН-70 производства Великобритании, а также 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

Кроме того, авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 112 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 222 украинских беспилотных летательных аппарата, восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire, а также управляемая авиационная бомба JDAM.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в период с 6 по 12 апреля ВС РФ нанесли один массированный и 47 групповых ударов по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины. По данным ведомства, были поражены базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации подразделений Сил специальных операций ВСУ и иностранных наёмников.