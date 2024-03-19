Военнослужащие российской группировки войск «Восток» в ходе работы на Южно-Донецком направлении отразили две контратаки формирований 1-й бригады президента Украины, а также пресекли попытки противника усилить передовые позиции на нескольких участках. Об этом сообщил начальник пресс-центра объединения. Наряду с этим бойцы группировки войск «Центр» за день поразили 350 объектов украинских войск, в том числе опорные пункты и позиции артиллерии.

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев заявил, что подразделения продолжают работу на Южно-Донецком направлении.

«В ходе активных действий улучшили положение по переднему краю, отразили две контратаки формирований 1-й бригады президента Украины в районе Урожайного, уничтожили группу резерва 108-й бригады территориальной обороны на пикапах в районе Мирного. Пресекли попытки усиления противником передовых позиций в районах Старомайорского и Ровнополя», — рассказал Гордеев.

Кроме того, бомбардировочная авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы поразили опорные пункты и места скопления живой силы 58-й мотопехотной бригады, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Шахтёрского и Старомайорского.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что за день военнослужащие объединения нанесли огневое поражение 350 объектам украинских войск.

Среди поражённых целей 18 опорных пунктов, около 40 районов скопления живой силы и техники, более 80 позиций полевой артиллерии. Кроме того, авиация нанесла 30 ударов, тяжёлые огнемётные системы поразили четыре опорных пункта.

В Минобороны показали кадры работы ударной группы авиации ВКС РФ, которая поразила опорные пункты и живую силу противника на Южно-Донецком направлении.

Как уточнили в ведомстве, в состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор», боевой вертолёт Ми-28 «Ночной охотник» и многоцелевой вертолёт Ми-8. Кроме того, группу сопровождают специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.

Лётчики отметили, что задача выполнялась в сложных метеорологических условиях. Уточняется, что удар был нанесён неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

«По команде штурмана был применён манёвр «кабрирование» с дальнейшим применением неуправляемых средств поражения по живой силе противника», — рассказал один из лётчиков.

Кроме того, танкисты группировки «Запад» уничтожили артиллерийские и миномётные расчёты украинских террористических формирований в приграничном районе населённого пункта Нехотеевка Белгородской области.

Также по теме Times: бойцы ВСУ заявили о трудностях удержания обороны под Купянском ВСУ едва удерживают оборону на Купянском направлении, рассказал солдат ВСУ с позывным Лемур в интервью газете The Times.

Как уточнили в МО, разведчики группировки выявили огневые позиции противника, на которых вражеские расчёты маскировали артиллерийскую гаубицу и «кочующий» миномёт. После этого координаты цели были переданы находившемуся на боевом дежурстве экипажу танка Т-72Б3.

«Танкисты выдвинулись на огневую позицию и совершили выстрел на расстоянии 9 км от цели. Благодаря корректировке огня расчётами беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Запад» танкисты уничтожили расчёты и орудие националистов», — говорится в сообщении МО.

Помимо прочего, расчёт зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» группировки «Центр» прикрыл наступление сухопутных подразделений на Авдеевском направлении.

Как следует из сообщения МО, расчёт получил боевую задачу, после чего выполнил марш в один из районов боевого применения.

«По прибытии зенитчики в течение трёх минут привели комплекс из походного положения в боевое и осуществили мониторинг воздушного пространства в районе действия наших штурмовых подразделений. Обнаружив воздушную цель, расчёт взял её на сопровождение и при подтверждении цели выполнил её уничтожение на безопасном расстоянии», — заявили в МО РФ.