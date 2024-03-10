ВС России заняли более выгодные рубежи на Авдеевском и Донецком направлениях спецоперации. Об этом заявили в Минобороны РФ. На этих двух участках за сутки противник потерял почти 600 военнослужащих. Кроме того, на Херсонском направлении российские силы уничтожили артиллерийскую систему М777 производства США и САУ Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ.

Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи по переднему краю на Донецком направлении спецоперации. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

В районах Верхнекаменского, Спорного, Курдюмовки и Новомихайловки (ДНР) поражены формирования 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 4-й бригады Нацгвардии.

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ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и пять автомобилей, уничтожено два склада боеприпасов противника.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-30.

На Авдеевском направлении подразделения ВС РФ также заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено огневое поражение живой силе и технике 24-й, 110-й механизированных, 71-й егерской бригад, а также 103-й бригады теробороны.

В районах Орловки и Тоненького (ДНР) отражены две контратаки штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ.

Потери ВСУ составили до 310 военных, танк, две боевые машины пехоты и восемь автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Военнослужащие ВС РФ отразили три контратаки подразделений 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области.

За сутки на этом участке ВСУ потеряли более 110 военнослужащих, два танка и три автомобиля. Уничтожен склад боеприпасов противника, поражены САУ Krab польского производства и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

РИА Новости

© Станислав Красильников

На Южно-Донецком участке российские подразделения нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах Угледара и Старомайорского Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли более 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, а также САУ «Гвоздика».

На Херсонском направлении нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Работино, Степовое (Запорожская область) и Ивановка (Херсонская область). Противник потерял до 45 военнослужащих и три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией в течение суток уничтожены пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Желанное в ДНР, два склада топлива, два склада боеприпасов, пункт управления БПЛА 71-й егерской бригады ВСУ в районе населённого пункта Новокалиново (ДНР), а также живая сила и военная техника противника в 136 районах.

Средства ПВО сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, уничтожено 130 украинских беспилотников.