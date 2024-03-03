Над территорией Крыма: российские средства ПВО сбили 38 беспилотников ВСУ

В ночь на 3 марта российские средства ПВО уничтожили над Крымом 38 украинских беспилотников. Об этом заявили в Минобороны России. Днём ранее российские военнослужащие сбили украинские БПЛА над территориями Белгородской и Ленинградской областей. В начале марта в МО РФ сообщили, что за неделю ВС России нанесли 23 групповых удара по объектам ВПК Украины, где производились разведывательно-ударные БПЛА киевского режима.

В ночь на 3 марта российские силы ПВО пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку на Крым с применением 38 беспилотников самолётного типа. Об этом заявили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Республики Крым», — заявили в ведомстве.

При этом войска киевского режима предпринимали попытки нанести удары по объектам и в других регионах России.

В течение 2 марта дежурные средства ПВО над территорией Белгородской области сбили четыре украинских беспилотника.

В тот же день около 19:30 мск украинский беспилотник уничтожили над территорией Ленинградской области.

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РИА Новости

© Алексей Мальгавко

Попытки киевского режима атаковать объекты в Крыму

ВСУ неоднократно предпринимали попытки атаковать Крым. Для совершения терактов войска киевского режима применяют авиационные управляемые ракеты и беспилотники.

Так, днём 29 февраля дежурные средства ПВО пресекли попытку ВСУ совершить теракт c применением БПЛА самолётного типа по Крыму, был уничтожен один беспилотник ВСУ.

В начале февраля войска киевского режима также попытались атаковать Крым, украинский БПЛА был сбит средствами ПВО.

31 января ВСУ попытались атаковать российскую территорию 20 авиационными управляемыми ракетами. Средства ПВО уничтожили 17 украинских ракет над акваторией Чёрного моря, ещё три были сбиты над Крымским полуостровом.

Обломки ракет войск киевского режима упали на территорию воинской части в районе Любимовки. Как отмечали в российском оборонном ведомстве, повреждений авиационной техники не зафиксировано.

В начале января также была пресечена попытка киевского режима атаковать территорию РФ. Тогда средства ПВО уничтожили и перехватили 36 украинских беспилотников над территорией Крыма и один БПЛА над территорией Краснодарского края.

В Москве не раз называли попытки ВСУ атаковать объекты в России актом международного терроризма. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, попытки Украины атаковать российскую территорию говорят об агонии киевского режима.

ВС РФ наносят удары по объектам ВПК Украины, где производят беспилотники

Российские военнослужащие в ходе спецоперации системно уничтожают объекты ВПК Украины, которые производят беспилотники.

В сводке о ходе СВО за период с 24 февраля по 1 марта сообщалось, что ВС России нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины, где производились разведывательно-ударные БПЛА. Также были поражены арсеналы и базы горюче-смазочных материалов для военной техники.

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Удары наносились и по дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников. Все назначенные объекты были поражены.

Также в сводке российского оборонного ведомства отмечалось, что средства ПВО за неделю сбили две крылатые ракеты Storm Shadow, четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, 35 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 639 беспилотных летательных аппаратов.