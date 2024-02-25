Улучшили положение и заняли более выгодные рубежи: МО сообщило об успехе российских войск на двух направлениях

Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении. При этом бойцы группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции на Авдеевском направлении. Также в Минобороны РФ сообщили, что в течение прошедших суток в зоне СВО было отражено 14 контратак украинских войск. Кроме того, в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях средства ПВО уничтожили 77 украинских беспилотников.

Министерство обороны РФ сообщило об успехах российских войск на Донецком и Авдеевском направлениях в зоне проведения специальной военной операции.

Так, на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 22, 28 и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Дылеевка и Курдюмовка (ДНР).

Потери ВСУ составили свыше 360 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, орудие Д-20, САУ «Гвоздика», а также склад боеприпасов ВСУ.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 3-й штурмовой бригады ВСУ и 107-й бригады теробороны возле н. п. Тоненькое (ДНР). Также было отражено семь контратак противника вблизи н. п. Новгородское, Ленинское, Ласточкино и Новобахмутовка (ДНР).

Противник потерял до 100 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, боевую машину РСЗО «Град», гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

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При этом в Минобороны РФ указали, что на других направлениях СВО было отражено семь контратак украинских войск.

На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 143-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах н. п. Приколотное (Харьковская область) и Терны (ДНР). Также были отражены четыре контратаки противника возле железнодорожной станции Сеньковка (Харьковская область). Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, танк, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица М198 производства США, а также орудие Д-20.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 121-й бригады теробороны неподалёку от н. п. Новодонецкое, Угледар и Старомайорское (ДНР). Также возле н. п. Новодонецкое (ДНР) отражена контратака штурмовой группы ВСУ.

Потери противника составили до 140 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и боевая машина РСЗО «Град». Поражены станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД» и склад боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ вблизи н. п. Работино и Щербаки (Запорожская область). К тому же возле села Работино были отражены две контратаки штурмовых групп 15-й бригады Нацгвардии Украины. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три автомобиля и артиллерийская система М777 производства США.

Ранее в оборонительном ведомстве сообщили, что на правом берегу Днепра подразделениями артиллерийского соединения ВДВ и миномётным расчётом были уничтожены украинская группа пехоты и операторы БПЛА, а также пункт временной дислокации ВСУ с личным составом и полевой склад с боеприпасами.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Уничтожено 77 украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.