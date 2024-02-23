Во взаимодействии с артиллерией и авиацией: в ВС РФ заявили об отражении трёх атак ВСУ на Купянском направлении

Военнослужащие группировки войск «Запад» при поддержке авиации и артиллерии отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении, заявили в Минобороны России. При помощи барражирующих боеприпасов «Ланцет» в секторе уничтожено четыре артиллерийских орудия, среди которых буксируемые гаубицы М198 и М777 американского производства. Средства ПВО уничтожили девять украинских БПЛА.

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма заявил, что в ходе работы на Купянском направлении отражены три атаки подразделений ВСУ.

«Мотострелковые подразделения группировки во взаимодействии с артиллерией и авиацией отразили три атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районах железнодорожной станции Сеньковка и озера Лиман», — сказал он.

Наряду с этим в ходе контрбатарейной борьбы операторы барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили четыре артиллерийских орудия, среди которых буксируемые гаубицы М198 и М777 производства США, самоходная пушка «Гиацинт-С» и 122-мм САУ «Гвоздика».

Кроме того, средства противовоздушной обороны группировки войск уничтожили девять украинских беспилотников, в том числе пять единиц «Лелеки-100», три «Фурии» и «Валькирию».

По оценкам Минобороны РФ, противник потерял на Купянском направлении до 30 боевиков, четыре артиллерийских орудия, три миномётных расчёта, два бронетранспортёра, боевую бронированную машину, девять БПЛА и три автомобиля.

В Минобороны также рассказали о работе отдельных родов войск на разных направлениях спецоперации. Так, на Авдеевском направлении расчёт 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С3 «Акация» группировки «Центр» уничтожил гусеничную технику, а также скопление личного состава националистов.

«После получения координат цели от подразделения разведки, ведущего беспрерывное наблюдение с воздуха за перемещениями подразделений ВСУ при помощи БПЛА, расчёт самоходной установки выполнил наведение орудия, после чего совершил серию выстрелов 152-мм осколочно-фугасными снарядами», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что средства объективного контроля зафиксировали точное попадание и уничтожение гусеничной техники противника.

Кроме того, на Краснолиманском направлении ударная группа армейской авиации ВКС РФ поразила живую силу и опорные пункты противника. Как уточнили в МО, в состав группы входят разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолёт Ми-35М и многоцелевой вертолёт Ми-8.

Из сообщения ведомства следует, что экипажи выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях.

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«Сегодня была поставлена задача по уничтожению пункта управления БПЛА противника. Полёт проходил без особенностей, цели уничтожены, вертолёт не подвёл. При выходе из атаки бортовой комплекс обороны оповестил экипаж о пуске Stinger. Бортовой комплекс обороны выполнил пуск тепловых ловушек и отвёл ракету», — приводит МО слова одного из лётчиков.

Также сообщается, что на Артёмовском участке фронта расчёты ударных FPV-дронов забайкальских десантников уничтожили колёсную технику с личным составом ВСУ и пункт управления беспилотниками в районе Часова Яра.

Из сообщения следует, что оператор FPV-дрона вывел аппарат на автомобиль с личным составом ВСУ. «Сбарражировав, расчёт FPV-дрона точно поразил колёсную технику, не оставив националистам ни единого шанса на выживание», — заявили в ведомстве.

Кроме того, аналогичным способом был уничтожен вражеский пункт управления БПЛА, располагавшийся в одном из зданий.