Российские военнослужащие в течение прошедших суток уничтожили различную боевую технику, которую страны Запада поставили киевскому режиму. Как следует из сводки Минобороны РФ, были поражены: самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 (ФРГ), танк Leopard (ФРГ), орудие М119 (США), бронетранспортёры М113 (США), САУ М109 Paladin (США), артиллерийская система М777 (США), САУ Krab (Польша), гаубица FH-70 (Великобритания). Потери ВСУ составили до 1175 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.

Боевая техника производства США, Великобритании, Германии, Польши уничтожена российскими военными в течение прошедших суток в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ и отражены четыре контратаки противника в районе населённого пункта Синьковка (Харьковская область).

Потери ВСУ — до 45 военнослужащих и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также орудие М119 производства США.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны возле н. п. Курдюмовка и Красное (ДНР), а также отразили атаку штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ вблизи н. п. Богдановка (ДНР).

Общие потери ВСУ составили свыше 395 военнослужащих, три танка, в том числе Leopard производства ФРГ, три бронетранспортёра М113 производства США, четыре боевые бронированные машины и девять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

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На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ. В районах н. п. Ласточкино и Первомайское (ДНР) отражены четыре контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ.

Противник потерял убитыми и ранеными до 425 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, а также пять автомобилей.

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На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение формированиям 108-й бригады теробороны вблизи н. п. Луговское (Запорожская область). При этом отражена контратака штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ неподалёку от н. п. Шевченко (Запорожская область).

Потери противника составили до 190 военнослужащих, танк и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица FH-70 производства Великобритании, противотанковая пушка МТ-12 «Рапира», а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» во взаимодействии с артиллерией нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 65-й, 118-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле н. п. Работино, Орехов и Вербовое (Запорожская область).

Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины в небе над н. п. Белозёрка (Херсонская область). Также перехвачены семь крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot производства США, а также три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США. К тому же уничтожены 124 беспилотных летательных аппарата.