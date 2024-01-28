Активные действия группировки войск «Юг»: в МО РФ заявили о потере ВСУ до 330 человек за сутки на Донецком направлении
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По данным Министерства обороны России за 28 января, на Купянском направлении СВО подразделения группировки войск «Запад» при поддержке артиллерии и тяжёлых огнемётных систем улучшили положение по переднему краю.
Кроме того, в этом секторе отражено шесть атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 32-й, 60-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка (Харьковская область), Новосёловское (ЛНР) и Терны (ДНР). ВСУ потеряли до 150 человек, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили три атаки штурмовых групп 13-й бригады Нацгвардии Украины и 44-го отдельного батальона ВСУ в районах н. п. Червоная Диброва (ЛНР) и Ямполовка (ДНР).
По оценкам МО, противник потерял до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также САУ «Акация» и гаубицу Д-20.Также на russian.rt.com «Противник был вынужден отойти»: в ВС РФ заявили об отражении двух атак и трёх контратак ВСУ на Купянском направлении
На Донецком направлении благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Юг» во взаимодействии с артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами отражены три атаки штурмовых групп 24-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Шумы, Кирово и Георгиевка (ДНР).
Наряду с этим нанесены удары по живой силе и технике 22, 28, 42-й механизированных и 17-й танковой бригад ВСУ в районах н. п. Красное, Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка (ДНР).
В общей сложности противник за сутки потерял здесь до 330 человек убитыми и ранеными. Также уничтожены танк, две боевые машины пехоты, четыре пикапа, САУ «Гвоздика» и станция радиоэлектронной борьбы.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии отразили атаку штурмовой группы 128-й бригады теробороны в районе н. п. Приютное (Запорожская область) и нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе н. п. Новомихайловка (ДНР).
Противник потерял до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и боевую машину РСЗО «Град».
На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли удары по живой силе 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады Нацгвардии Украины в районах н. п. Работино, Вербовое, Нестерянка и Каменское (Запорожская область). По оценкам МО, противник потерял до 70 человек, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения формирований 35-й бригады морской пехоты ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах н. п. Золотая Балка и Львово (Херсонская область) уничтожены до 55 военнослужащих, четыре автомобиля и гаубица Д-30.
Ракетные войска и артиллерия, а также ударные беспилотники группировок войск ВС РФ нанесли удары по складам боеприпасов и горючего для военной техники ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Кроме того, поражены 118 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 137 районах.
Российские средства противовоздушной обороны сбили три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Наряду с этим уничтожено 28 украинских беспилотников.