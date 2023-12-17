На Купянском, Донецком и Краснолиманском направлениях: в Минобороны сообщили об отражении 14 атак ВСУ

Российские военные отразили девять атак штурмовых групп в районах населённых пунктов Синьковка и Терны Харьковской области на Купянском направлении. Ещё пять атак было отражено на Донецком и Краснолиманском направлениях. Кроме того, средствами ПВО за сутки были сбиты два самолёта МиГ-29 и один Су-25 воздушных сил Украины.

Российские военные на Купянском направлении ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили девять атак штурмовых групп 115-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Терны Харьковской области.

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Потери ВСУ составили свыше 50 военнослужащих, БМП и две боевые бронированные машины. Также поражены две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

Подразделения Южной группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красное, Кирово и Марьинка Донецкой Народной Республики на Донецком направлении. Нанесено поражение живой силе и технике 30-й, 67-й механизированных, 57-й мотопехотной, 3-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой бригад и 112-й бригады теробороны ВСУ в районах населённых пунктов Весёлое, Артёмовское, Красное, Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка Донецкой Народной Республики.

Украинские войска потеряли до 250 военнослужащих, а также танк, три боевые бронированные машины и пять автомобилей. Кроме того, поражены артиллерийская система М777 и орудие М119 американского производства и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами отразили две атаки штурмовых групп в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады, 127-й и 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Урожайное, Старомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.

Противник потерял до 100 военнослужащих, танк и три пикапа.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии отразили атаку 12-й бригады специального назначения нацгвардии Украины. Нанесено поражение живой силе и технике 67-й и 109-й механизированных бригад ВСУ в районах Серебрянского лесничества и населённого пункта Розовка Луганской Народной Республики.

На этом направлении ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, БМП и три автомобиля.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 65-й, 33-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Пятихатки Запорожской области.

Потери противника составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, танк и три автомобиля. Поражены самоходная артиллерийская установка Caezar производства Франции, гаубица «Мста-Б» и орудие Д-20.

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 95 военнослужащих, танк и 12 автомобилей, поражены гаубицы «Мста-Б» и Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и станция радиоэлектронной борьбы «Нота». Кроме того, уничтожен командный пункт 47-й механизированной бригады ВСУ.

В районе Константиновки Донецкой Народной Республики поражена пусковая установка системы залпового огня HIMARS, на аэродромах Канатово Кировоградской области и Староконстантинов Хмельницкой области — склады топлива для авиатехники ВСУ, а также живая сила и военная техника ВСУ в 132 районах.

Также в Минобороны сообщили, что в течение суток были сбиты два самолёта МиГ-29 и один Су-25 воздушных сил Украины в районах Елизаветовки Николаевской области, Дружковки и Доброполья Донецкой Народной Республики, а также уничтожен 91 беспилотник ВСУ.

Перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемая авиабомба JDAM производства США.