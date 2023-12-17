Военнослужащие ВС России отразили четыре контратаки на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский. По его словам, потери ВСУ составили 35 человек, шестеро взяты в плен. Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение штурмовой группе «Азова»*. Также в военном ведомстве сообщили о перехвате и об уничтожении 33 украинских беспилотников над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.

Российские войска отразили четыре контратаки украинских войск на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

«В ходе ведения активной обороны отражено четыре контратаки штурмовых групп 14-й и 115-й механизированных бригад на направлении Ольшана. Противник отошёл в юго-западном направлении», — сказал он.

По его словам, потери ВСУ составили 35 военнослужащих, шесть человек взяты в плен.

«В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожено три миномётных расчёта противника в районах населённых пунктов Степовая Новосёловка, Кисловка и балки Бедный Яр», — отметил Зыбинский.

В свою очередь, подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение штурмовой группе 12-й бригады специального назначения «Азов»*.

«Артиллерийскими расчётами группировки нанесено поражение трём опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы и техники украинских войск», — сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Кроме того, бойцы группировки войск «Юг» Вооружённых сил России в течение суток нанесли поражение военным украинской армии в районе восьми населённых пунктов, расположенных на Донецком направлении, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Военные ВСУ потерпели поражение в районе Курдюмовки, Клещеевки, Богдановки, Артёмовского, Раздоловки, Красного, Андреевки и Марьинки. Таким образом, ВСУ потеряли до 290 военных ранеными и убитыми.

Как сообщили в Минобороны, киевский режим попытался атаковать объекты на территории России беспилотниками самолётного типа. Средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА над территорией Волгоградской области.

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Кроме того, беспилотники ВСУ впервые попытались атаковать Липецкую область.

«Сегодня ночью на территории Липецкой области силами ПВО сбит один украинский БПЛА самолётного типа. Жертв и разрушений нет», — подчеркнул глава региона Игорь Артамонов.

Как сообщили в Минобороны, всего средства ПВО уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.

Отмечается, что дежурные средства ПВО пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку беспилотниками самолётного типа по российским объектам.

В Ростовской области уточнили, что жертв в результате массовой атаки украинских беспилотников на регион нет.

«Жертв нет», — сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.