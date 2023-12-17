Уничтожено три миномётных расчёта: российские войска отразили четыре контратаки на Купянском направлении
Российские военные отразили четыре контратаки на Купянском направлении
- РИА Новости
- © Станислав Красильников
Российские войска отразили четыре контратаки украинских войск на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.
«В ходе ведения активной обороны отражено четыре контратаки штурмовых групп 14-й и 115-й механизированных бригад на направлении Ольшана. Противник отошёл в юго-западном направлении», — сказал он.
По его словам, потери ВСУ составили 35 военнослужащих, шесть человек взяты в плен.
«В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожено три миномётных расчёта противника в районах населённых пунктов Степовая Новосёловка, Кисловка и балки Бедный Яр», — отметил Зыбинский.
В свою очередь, подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение штурмовой группе 12-й бригады специального назначения «Азов»*.
«Артиллерийскими расчётами группировки нанесено поражение трём опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы и техники украинских войск», — сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
Кроме того, бойцы группировки войск «Юг» Вооружённых сил России в течение суток нанесли поражение военным украинской армии в районе восьми населённых пунктов, расположенных на Донецком направлении, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
Военные ВСУ потерпели поражение в районе Курдюмовки, Клещеевки, Богдановки, Артёмовского, Раздоловки, Красного, Андреевки и Марьинки. Таким образом, ВСУ потеряли до 290 военных ранеными и убитыми.
Как сообщили в Минобороны, киевский режим попытался атаковать объекты на территории России беспилотниками самолётного типа. Средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА над территорией Волгоградской области.
Кроме того, беспилотники ВСУ впервые попытались атаковать Липецкую область.
«Сегодня ночью на территории Липецкой области силами ПВО сбит один украинский БПЛА самолётного типа. Жертв и разрушений нет», — подчеркнул глава региона Игорь Артамонов.
Как сообщили в Минобороны, всего средства ПВО уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.
Отмечается, что дежурные средства ПВО пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку беспилотниками самолётного типа по российским объектам.
В Ростовской области уточнили, что жертв в результате массовой атаки украинских беспилотников на регион нет.
«Жертв нет», — сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.