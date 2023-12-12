«Каждый день совершает подвиг»: командир отряда БПЛА удостоен звания Героя России

Уроженец Карелии, 29-летний младший лейтенант Максим Поташев с позывным Задира получил звание Героя России и стал первым оператором БПЛА, который удостоился «Золотой Звезды». Награду ему 8 декабря в Кремле вручил Владимир Путин. Поташев рассказал RT, как прошла встреча с главой государства, как он из танкиста стал командиром отряда беспилотников, а также как противник реагирует на наших «птичек».

Президент РФ Владимир Путин 8 декабря вручил Золотую Звезду Героя России 29-летнему уроженцу Карелии Максиму Поташеву с позывным Задира. Младший лейтенант стал пятым Героем России в своём регионе и первым в стране оператором беспилотников, удостоенным этого звания. Под руководством Задиры отряд БПЛА за время проведения СВО ликвидировал свыше 90 солдат ВСУ и уничтожил более 11 боевых машин.

«Узнал о награждении, когда был на линии фронта, — рассказал RT офицер. — Закончил выполнение боевых задач, и буквально в ночь мне сказали: «Собирайся в Москву». Вы знаете, на фронте так не волновался, как в Кремле! Награда, которую я получил, — это заслуга не только моя, но и моих ребят».

Максим Поташев вырос в селе Шуньга Медвежьегорского района в многодетной семье. У него два брата и две сестры, средний брат сейчас тоже в зоне СВО. Задира подписал контракт с ВС после прохождения срочной службы.

«Я окончил техникум и пошёл в военкомат, а мне сказали: «Подожди полгода и приходи», — вспоминает он. — Меня определили в учебку командиров, отучился там на танкиста, отслужил год срочной службы, но на гражданке себя не нашёл. Решил вернуться в армию, понял, что хочу связать с этим свою жизнь. Через два года службы я попал в 138-ю бригаду Калининградской области и зарекомендовал себя там как хороший танкист: шесть лет подряд участвовал в соревнованиях по танковому биатлону».

«Время БПЛА и арты»

Задира находится в зоне СВО с первых дней. «В начале спецоперации мы не знали, что такое коптеры. Работали, можно сказать, вслепую: было тяжело корректировать арту, прогнозировать, как пойдёт враг. Постепенно поняли, как можно использовать дроны. Вообще сейчас время БПЛА и арты. Я сам начал разведывать, учиться управлять беспилотниками. Докладывал начальству о передвижении противника, о технике, о том, где враг разгружается. Потом собрал себе группу и обучил её. Сейчас это наши глаза и длинные руки», — рассказывает офицер.

Командир отряда БПЛА награждён званием Герой России

Отделение беспилотников под командованием Поташева уничтожило более 11 бронемашин и ликвидировало свыше 90 военнослужащих противника. Однако, по словам боевых товарищей Максима, заслуг у младшего лейтенанта намного больше.

«Просто он стесняется обо всём рассказывать. На самом деле Задира каждый день совершает какой-то подвиг: колонну спас, потом ещё одну. Он поднимает «птичку» и всё видит. Оперативно передаёт информацию, и это сохраняет жизни наших ребят», — сообщил в беседе с RT сослуживец Поташева с позывным Барс.

Младшему лейтенанту удалось сорвать штурм ВСУ в одном из населённых пунктов в зоне спецоперации. Благодаря слаженной работе артиллерии и БПЛА наши войска не понесли потерь, а личный состав противника был окружён и нейтрализован.

«Я увидел вражеских военных за два часа (до попытки штурма. — RT), — вспоминает Задира. — Уже понимал, куда и как они пойдут. Наши парни их ждали на закрытых огневых позициях. Неприятель был буквально взят в кольцо, не успел ничего сделать, а их подкрепление подойти уже побоялось. У нас — ни одного раненого, а все бойцы противника были уничтожены. В другом населённом пункте была аналогичная ситуация: мы заранее увидели врага и уже ждали. В принципе, такое происходит почти каждый день. Застать нас врасплох у противника не получается».

RT

Командир отряда с гордостью говорит, что врагу ни разу не удалось подойти к позициям его подразделения: «Мы перехватываем все ДРГ, даже целые роты! Заблаговременно наносим огневое поражение на безопасном удалении. Во время нашего наступления мы также поражаем большое количество техники, помогают ВОГи (боеприпасы, которые используют для системы сброса БПЛА. — RT). Помимо своего участка, мы помогаем и соседним: отодвигаем противника на 2—3 км, отжимаем укрепы, держим неприятеля в напряжении».

По словам Задиры, украинцы сейчас деморализованы. Вэсэушники вообще редко забирают своих «двухсотых», но сейчас оставляют даже «трёхсотых», отмечает он.

«Командование буквально бросает их на убой. Плохо обученные, потерянные — они в панике, боевой дух отсутствует. Так как подготовка у их мобилизованных, можно сказать, нулевая, они неосторожно себя ведут на позициях. Стоит кому-то засветиться, мы сразу туда летим с ВОГами. Благодаря БПЛА можем работать и ночью по тепловым сигнатурам», — рассказывает младший лейтенант.

«Это было по-дружески»

Во время награждения в Кремле Максиму Поташеву удалось немного пообщаться с президентом. «Было не по себе: много людей, всё так торжественно, — вспоминает он. — Владимир Владимирович подошёл к нам, поблагодарил всех. Спросил, откуда я. Говорю: «Из Карелии». А он мне: «О, какой красивый край». Это было так по-дружески, тепло».

Сейчас Максим в коротком отпуске у себя дома. С получением звания его поздравил губернатор Республики Карелия Артур Парфенчиков.

© Пресс-служба губернатора Республики Карелия

«Мы чествуем нашего земляка, проявившего себя на поле боя в зоне проведения специальной военной операции. Поздравляю вас, Максим, с высоким званием Героя России. Вся Карелия гордится вами! Низкий поклон родителям от всех жителей республики и от меня лично», — сказал глава региона на встрече с героем и его семьёй.

По словам Поташева, он очень соскучился по родному краю и мечтает первым делом отправиться с отцом на рыбалку в Заонежье. В будущем Максим хочет стать инструктором по боевой подготовке. «Такие, как я, сейчас особенно важны для передачи опыта и знаний. Ребята, которые приходят к нам, быстро схватывают и обучаются. Я могу на них положиться», — подытожил собеседник RT.