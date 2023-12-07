В районе озера Лиман и на направлении Ивановка — Ягодное: подразделения группировки войск «Запад» отразили пять атак ВСУ

Четыре контратаки штурмовых групп бригад ВСУ отражены в районе озера Лиман, ещё одна — на направлении Ивановка — Ягодное, сообщили в пресс-центре группировки войск «Запад». Потери противника составили до роты пехоты, танк Т-64, БМП-2 и бронетранспортёр М112. Также на этом направлении Су-34 поразил фугасными авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции живую силу украинских войск.

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил об отражении пяти атак бригад украинских войск на Купянском направлении.

«При поддержке огня артиллерии отразили четыре контратаки штурмовых групп 60-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад в районе озера Лиман. Контратаки отражены, противник отошёл в южном направлении», — сказал он.

Кроме того, позиции российских войск в полосе обороны первой танковой армии на направлении Ивановка — Ягодное были атакованы штурмовыми группами 43-й механизированной бригады ВСУ: «В результате стрелкового боя при поддержке огня артиллерии атака была отражена, противник отошёл в западном направлении».

По его словам, потери ВСУ составили: до роты живой силы, танк Т-64, БМП-2, бронетранспортёр М112, гаубица М119. При этом трое военнослужащих взяты в плен.

Также на Купянском направлении истребитель-бомбардировщик Су-34 выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, в результате чего была поражена живая сила противника в месте дислокации.

«Задача была полностью выполнена», — отметили в Минобороны РФ.

Су-34 выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции

«Восток»

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» сорвали ротацию украинских войск.

«В ходе активной обороны мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии сорвали попытки ротации подразделений и подвозы боеприпасов на позиции 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Старомайорского и севернее Никольского», — отметил он.

Наряду с этим возле Урожайного была уничтожена группа минирования 58-й мотопехотной бригады ВСУ, в Новомихайловке и Константиновке артиллерийским огнём поражены пункты временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Кроме того, Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы мобильных групп ПВО зенитных ракетных подразделений группировки войск «Восток», которые эффективно противодействуют украинским беспилотникам с использованием ПЗРК «Верба», антидроновых ружей и огневых средств на МТЛБ на Южно-Донецком направлении.

«Главная задача таких мобильных групп — прикрывать бронетехнику и мотострелков группировки войск «Восток» от воздействия воздушных средств нападения противника на марше и на позициях. Расчёты ПВО всегда находятся где-то неподалёку, и их работа даёт ощутимые результаты», — отметили в ведомстве.

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы мобильных групп ПВО

«Центр»

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества нанесено поражение штурмовой группе 5-й бригады Национальной гвардии Украины.

При этом авиация группировки «Центр» нанесла удары по сосредоточению живой силы и огневых средств противника в районе Червоная Диброва. В ходе контрбатарейной борьбы подавлено около 40 артиллерийских расчётов украинских войск.

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«Общие потери противника на данном направлении составили: 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Paladin и две САУ Dana чешского производства», — заключил он.

«Юг»

Подразделения Южной группировки войск успешно отразили атаку штурмовых групп ВСУ на позиции в районе Белогоровки, уничтожив до десяти военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена 122-мм САУ 2С-1 «Гвоздика».

На Соледаро-Артёмовском направлении нанесено огневое поражение живой силе и технике украинских войск, потери противника составили до 270 военнослужащих убитыми и ранеными, два миномёта 120-го калибра, два 155-мм орудия американского производства M777 и две САУ Krab польского производства.

Кроме того, артиллерия поразила два пункта временной дислокации 23-й бригады спецназначения ВСУ, уничтожены восемь блиндажей противника.

Уничтожение объектов ВСУ на правом берегу Днепра

Соединения и воинские части воздушно-десантных войск барражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожили боевую технику ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Сначала разведывательными беспилотниками была обнаружена радиолокационная станция СТ-68, осуществлявшая перемещение по трассе в тыловом районе украинских формирований на правобережье Днепра. Следом также были выявлены РЛС П-18 на боевой позиции и мобильная станция связи ВСУ.

Техника противника была выведена из строя точными попаданиями барражирующим боеприпасом «Ланцет».