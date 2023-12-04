Украинские войска потеряли до 300 человек за сутки в результате работы военнослужащих российской группировки «Юг», действовавших на Донецком направлении совместно с авиацией и артиллерией. ВСУ потеряли ещё до 280 бойцов в результате нескольких попыток атак, отражённых российскими войсками на Краснолиманском направлении.

По данным Минобороны России за 4 декабря, на Купянском направлении благодаря активным действиям подразделений группировки «Запад» при поддержке авиации и артиллерии отражена атака штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Синьковка (Харьковская область). Противник потерял до 35 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении благодаря слаженным действиям подразделений группировки «Центр», ударам армейской авиации и огню артиллерии отражено пять атак штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). По оценкам российской стороны, общие потери противника на этом направлении составили до 280 военнослужащих. Также уничтожено пять боевых бронированных машин «Козак» и три автомобиля.

Также на russian.rt.com Военкор RT показал кадры поражения сил ВСУ на Южно-Донецком направлении

На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» во взаимодействии с авиацией и артиллерией поразили военнослужащих и технику 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Курдюмовка и Клещеевка (ДНР). Противник потерял до 300 военнослужащих, два бронетранспортёра и три автомобиля.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией поразили бойцов и технику 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе н. п. Приютное (Запорожская область). Противник потерял до 100 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмовых групп 118-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Нестерянка (Запорожская область). ВСУ в общей сложности потеряли до 40 военнослужащих, два бронетранспортёра и три автомобиля.

На Херсонском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии поразили скопления живой силы и техники 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районе н. п. Тягинка (Херсонская область).

Как уточнили в МО РФ, было уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и гаубица «Гиацинт».

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили бойцов и технику противника в 107 районах. Средства противовоздушной обороны сбили 30 украинских беспилотников.

В МО РФ также рассказали о работе экипажей Су-35с ВКС РФ в зоне специальной военной операции. Как уточнили в ведомстве, во время одного из вылетов на Сватовском направлении было обнаружено излучение радиолокационной станции противника. Лётчики выпустили по цели ракету «воздух — поверхность» Х-31ПМ.

«В результате пуска авиационной управляемой ракеты радиолокационное излучение от цели пропало, при дальнейшем выполнении задачи не обнаружено», — говорится в сообщении МО.

В Минобороны РФ также рассказали, что расчёты БМ-21 «Град» гвардейского мотострелкового полка ЦВО нанесли артиллерийский удар по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении.

«Артиллеристы реактивной батареи ЦВО с позывным «Ока» провели одновременные пуски 122-мм неуправляемых артиллерийских ракет. Затем в кратчайшее время свернули пусковые установки и увели боевые машины в лесные заглублённые схроны, укрывая их от средств разведки противника», — заявили в МО.

Отмечается, что объективный контроль поражения зафиксировал факт уничтожения инфраструктуры района, удерживаемого ВСУ.