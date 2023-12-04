Минобороны: потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили до 300 военных
Потери Вооружённых сил Украины на Донецком направлении за сутки составили до 300 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России.
- AP
По данным ведомства, ВС России нанесли поражение украинской живой силе и технике в районах Курдюмовки и Клещеевки.
Ранее военкор RT Валентин Горшенин опубликовал видео уничтожения сил украинских войск на Южно-Донецком направлении спецоперации.
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