Минобороны: потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили до 300 военных

Потери Вооружённых сил Украины на Донецком направлении за сутки составили до 300 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России.

AP

По данным ведомства, ВС России нанесли поражение украинской живой силе и технике в районах Курдюмовки и Клещеевки. Ранее военкор RT Валентин Горшенин опубликовал видео уничтожения сил украинских войск на Южно-Донецком направлении спецоперации.