На Южно-Донецком направлении: в группировке «Восток» заявили о пресечении ротации сил территориальной обороны ВСУ

Российские военнослужащие из группировки «Восток» заявили о пресечении попытки ротации подразделений 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Старомайорского на Южно-Донецком направлении. По данным российской стороны, авиация и артиллерия группировки также поразила пункты временной дислокации ряда подразделений ВСУ, а тяжёлые огнемётные системы нанесли удары по опорным пунктам противника.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что на Южно-Донецком направлении пресечена попытка ротации сил территориальной обороны ВСУ.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи на Южно-Донецком направлении. Мотострелковые подразделения при поддержке огня артиллерии пресекли попытки ротации подразделений 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Старомайорского», — сказал Чехов.

Он также рассказал, что авиация и артиллерия поразили пункты временной дислокации подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады в Константиновке, 72-й механизированной бригады в Угледаре и 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Макаровки.

Кроме того, с применением тяжёлых огнемётных систем поражены опорные пункты противника в районах Новомихайловки, Новодонецкого и Никольского.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что на Краснолиманском направлении отражены атаки трёх механизированных бригад ВСУ.

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«В районах Торского участка и Серебрянского лесничества действиями подразделений мотострелковой бригады группировки при поддержке огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп 60, 63 и 67-й механизированных бригад ВСУ», — сказал Савчук.

Противник потерял более 100 военнослужащих, ещё восемь сдались в плен.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы было вскрыто и подавлено более 30 артиллерийских расчётов ВСУ. Также поражены три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что в ходе активных действий при поддержке авиации и артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки.

«Потери противника составили до 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа», — уточнил Зыбинский.

Наряду с этим в Минобороны РФ рассказали о нанесении удара по военным объектам ВСУ экипажами штурмовиков Су-25 ВКС России. Как уточнили в ведомстве, пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

«После применения авиационных средств поражения лётчики выполнили противозенитный манёвр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. В результате авиаудара были уничтожены замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированная техника ВСУ», — говорится в сообщении МО.

Кроме того, в МО рассказали об уничтожении колонны из двух украинских БМП под Вербовым в Запорожской области.

Как следует из сообщения ведомства, разведчики Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ обнаружили колонну из двух боевых бронированных машин. Было решено уничтожить БМП при помощи артиллерии и противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет».

Митинг в поддержку жителей Донбасса в Париже

2 декабря представители Франции, России, Сербии и Польши собрались в Париже на Марсовом поле возле Эйфелевой башни для участия в акции поддержки жителей Донбасса.

Как сообщило агентство РИА Новости, митинг под названием «Десять лет украинской агрессии: от Майдана до освободительной войны» организовали ассоциация SOS Donbass и движение Stop Killing Donbass.

Организаторы отметили, что их целью было напомнить о событиях госпереворота на Украине, которые привели к нынешней ситуации, а также ещё раз оказать моральную поддержку населению Донбасса.

Уточняется, что небольшая группа активистов с украинским флагом предприняла попытку помешать проведению митинга, однако в ситуацию вмешались дежурившие неподалёку полицейские.