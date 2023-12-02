Военкор RT показал кадры контратаки ВСУ у Новопрокоповки бойцами ВС России
Военкор RT Влад Андрица опубликовал видео проведения контратаки украинских войск в районе Новопрокоповки Запорожской области бойцами 42-й дивизии ВС России.
- РИА Новости
Отмечается, что их работу корректируют военнослужащие 1430-го мотострелкового полка.
Ранее Андрица показал, в каком состоянии сейчас находятся дороги между первой и второй линиями российской обороны.
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