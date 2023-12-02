Военкор RT показал кадры контратаки ВСУ у Новопрокоповки бойцами ВС России

Военкор RT Влад Андрица опубликовал видео проведения контратаки украинских войск в районе Новопрокоповки Запорожской области бойцами 42-й дивизии ВС России.

Отмечается, что их работу корректируют военнослужащие 1430-го мотострелкового полка.

Ранее Андрица показал, в каком состоянии сейчас находятся дороги между первой и второй линиями российской обороны.