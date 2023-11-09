«Нанесли поражение живой силе»: в Минобороны РФ заявили о потере ВСУ до 330 военных на Донецком направлении

На Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 330 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два танка и три боевые бронированные машины. Об этом заявили в Минобороны России. При этом на Краснолиманском направлении российские военнослужащие отразили три атаки штурмовых групп ВСУ, суточные потери противника составили до 160 военных убитыми и ранеными.

На Купянском направлении подразделения группировки «Запад» при поддержке авиации и артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Тимковка и Синьковка (Харьковская область). Об этом заявили в Минобороны России.

Противник потерял до 25 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США, три самоходные артиллерийские установки «Акация» и две САУ «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 1-й бригады специального назначения ВСУ в районе н. п. Кременная (ЛНР).

По данным российских военных, за сутки ВСУ потеряли в этом секторе до 160 бойцов убитыми и ранеными, три танка, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также две артиллерийские системы М777.

Заявление начальника пресс-центра группировки «Юг»

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск, используя удары авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем, нанесли поражение живой силе и технике 22, 30 и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Бондарное, Николаевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики», — подчеркнули в Минобороны.

По данным МО РФ, противник потерял на этом направлении до 330 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые бронированные машины и десять автомобилей.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две гаубицы типов «Мста-Б» и «Мста-С», а также одно орудие Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику 58-й мотопехотной, 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Антоновка, Новомихайловка, Новоукраинка и Угледар (ДНР).

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Кроме того, в районах Старомайорского и Ровнополя (ДНР) пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп 128-й бригады территориальной обороны. Противник потерял до 130 военнослужащих убитыми и ранеными. Также уничтожены три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Наряду с этим в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777, гаубица «Мста-Б», а также боевая машина РСЗО «Град».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили две атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ севернее Новопрокоповки (Запорожская область).

Наряду с этим поражены живая сила и техника 117-й бригады территориальной обороны и 118-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Работино (Запорожская область). Уничтожены до 75 военнослужащих ВСУ, четыре боевые бронированные машины и три пикапа.

На Херсонском направлении поражены живая сила ВСУ на островах Мелкий и Алёшкинский. Противник потерял здесь до 75 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу «Мста-Б».

Наряду с этим авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 118 районах.

Средства противовоздушной обороны сбили самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе н. п. Коптево (ДНР). Кроме того, перехвачено семь реактивных снарядов системы HIMARS и уничтожено 38 украинских беспилотников.