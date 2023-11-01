«Потери противника составили до 160 боевиков»: в ВС РФ заявили о поражении позиций ВСУ на территории ДНР

Авиация, артиллерия и ракетные войска поразили скопление живой силы и техники нескольких объединений ВСУ в районе населённого пункта Старомайорское в ДНР, заявили в группировке «Восток». В результате этих событий противник потерял автомобильную технику и до 160 боевиков. Наряду с этим сорвано восемь попыток ротации подразделений ВСУ на Донецком направлении.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что на Донецком направлении сорвано восемь попыток ротации подразделений ВСУ.

По его словам, речь идёт о позициях украинских войск в районах Новомихайловки, севернее Никольского, Старомайорского, Новозлатополя, Малиновки и севернее Приютного. Как уточнил Чехов, в результате этих событий уничтожена автомобильная техника и живая сила противника.

Кроме того, огнём артиллерии уничтожены две боевые бронированные машины в Новоочереватом. Также российские военные уничтожили при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» зенитный ракетный комплекс Stormer в районе Елизаветовки.

В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и три миномётных расчёта. Наряду с этим авиация, ракетные войска и артиллерия поразили несколько позиций бригад ВСУ.

«Нанесено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной бригады, 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника: до 160 боевиков и автомобильная техника ВСУ», — сказал Чехов.

Кроме того, бойцы из группировки «Восток» заявили о взятии опорного пункта ВСУ на Угледарском направлении. Об этом рассказал ТАСС командир мотострелковой роты ВС России с позывным Чех.

Как уточнили российские военные, в момент штурма на объекте находились десять военных ВСУ, по результатам боя четверо из них сдались в плен. Среди пленных — командир отделения.

«На момент, когда наши парни зашли в их опорник, на позиции было десять человек. Трое из них спали. Когда они поняли, что наши зашли, завязался бой. Он длился буквально 20 минут», — сказал он.

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Военнослужащий отметил, что в тыл ВСУ российские военные заходили двумя группами ползком при координации операторов беспилотников, которые контролировали процесс, занявший несколько часов.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что на Купянском направлении отражено пять атак ВСУ.

«В ходе боевых действий на Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад», используя результаты ударов авиации и артиллерии, отразили пять атак штурмовых групп 54-й механизированной бригады в районе Синьковки», — заявил он.

Наряду с этим экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28 нанесли авиационные удары по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 95-й десантно-штурмовой, 14-й механизированной бригад в районах Синьковки, Стельмаховки и балки Оливовский Яр.

По словам Зыбинского, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила две 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» и два миномётных расчёта в районах Песчаного, Кисловки, Табаевки и балки Шевцов Яр.

«Общие потери противника составили до 60 военнослужащих, четыре танка, в том числе иностранного производства, три боевые бронированные машины «Казак», пикап, микроавтобус, два беспилотных летательных аппарата», — заявил Зыбинский.

Наряду с этим в Минобороны РФ заявили, что экипажи ЗРК «Тор-М1» подразделения Центрального военного округа отразили атаку беспилотников-камикадзе на позиции войск РФ на Краснолиманском направлении.

«В ходе несения боевого дежурства экипажем «Тор-М1» были выявлены воздушные цели, идентифицированные как вражеские беспилотные летательные аппараты. Для предотвращения поражения позиций и командных пунктов российской группировки войск экипажем было принято решение на поражение летательных аппаратов 300-мм зенитными управляемыми ракетами», — говорится в сообщении ведомства.

По данным МО РФ, военнослужащие расчёта ЗРК «Тор-М1» ЦВО за последние несколько месяцев уничтожили более 200 беспилотников ВСУ на Краснолиманском направлении.