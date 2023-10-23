Подразделения ВС РФ в течение прошедших суток отразили 29 атак украинской армии на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Запорожском направлениях, сообщили в Минобороны России. Наряду с этим было уничтожено два склада боеприпасов и поражено три пункта управления ВСУ в ДНР и Херсонской области. Кроме того, средства ПВО сбили 19 беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР и Херсонской области.

В течение прошедших суток подразделения российских войск отразили в общей сложности 29 атак различных бригад ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Так, на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили девять атак штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных, 57-й пехотной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка (Харьковская область) и Новоегоровка (ЛНР). Вдобавок возле населённого пункта Ольшаны (Харьковская область) была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Потери противника составили до 195 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», а также орудие Д-20.

Наряду с этим специальный корреспондент RT Александр Пискунов показал, как артиллеристы-дальневосточники помогают пехоте ВС РФ отбивать атаки украинской армии на Артёмовском направлении.

На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации и огнём артиллерии отражено 12 атак возле населённых пунктов Григоровка, Кирово (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР). Также авиация нанесла поражение живой силе и технике подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ возле населённого пункта Торское (ДНР) и 15-го полка Нацгвардии в районе Серебрянки (ДНР).

Потери противника составили до 480 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили атаку штурмовых групп 77-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Богдановки (ДНР). Также было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ вблизи населённых пунктов Уманское, Семёновка и Орловка (ДНР).

За сутки потери противника составили до 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также орудие Д-30.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили семь атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино (Запорожская область). К тому же была поражена живая сила и техника противника возле Новоданиловки и Малой Токмачки (Запорожская область).

Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, танк и три боевые бронированные машины.

На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение живой силе и технике 65-й и 72-й механизированных, а также 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны возле населённых пунктов Угледар, Старомайорское и Урожайное (ДНР).

Потери противника составили до 160 украинских военнослужащих, а также три автомобиля.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 90 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», а также две гаубицы Д-30.

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Помимо этого, авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 153 районах.

Вдобавок были уничтожены склады боеприпасов ВСУ возле Новомихайловки (ДНР) и Степовой Новосёловки (Харьковская область), а также поражено три пункта управления: 53-й механизированной бригады, 15-го полка Нацгвардии и 38-го зенитного ракетного полка неподалёку от населённых пунктов Уманское, Серебрянка (ДНР) и Ингулец (Херсонская область).

Средствами противовоздушной обороны уничтожено 19 беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР и Херсонской области.