Потери личного состава ВСУ в течение прошедших суток составили до 870 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, сообщается в сводке Минобороны РФ. Также была пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп в районе острова Алёшкинский. Кроме того, в Днепропетровской и Харьковской областях были уничтожены узел связи радиотехнического подразделения и командный пункт 66-й механизированной бригады ВСУ, а в Запорожской области и ДНР — три склада боеприпасов.

В течение прошедших суток потери украинских вооружённых формирований составили до 870 военнослужащих, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Так, на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак подразделений 56-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны в ДНР. Также нанесено поражение живой силе и технике 93-й механизированной бригады, 112-й бригады территориальной обороны, 5-й и 3-й штурмовых бригад ВСУ в районах н. п. Андреевка и Клещеевка.

Потери противника на данном направлении составили до 410 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица «Мста-Б», а также орудия Д-30 и Д-20.

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На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск активными действиями при поддержке авиации и огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 68-й егерской, 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле н. п. Новоегоровка, Синьковка (Харьковская область) и Макеевка (ЛНР). К тому же армейская авиация нанесла поражение живой силе и технике 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ вблизи н. п. Синьковка и Ивановка (Харьковская область).

Также в районе н. п. Ольшана (Харьковская область) пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Потери противника на данном направлении составили более 50 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии отражено три атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения «Азов»* и 63-й механизированной бригады ВСУ возле н. п. Червоная Диброва (ЛНР) и Серебрянского лесничества. Также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ неподалёку от н. п. Торское, Григоровка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР).

Потери противника составили до 180 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» грамотными действиями во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны возле н. п. Старомайорское (ДНР). Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ.

Потери противника составили до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля.

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На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы 71-й егерской бригады ВСУ вблизи н. п. Вербовое (Запорожская область). При этом авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ возле н. п. Работино (Запорожская область).

Потери противника составили до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М-777 производства США и гаубица Д-30.

На Херсонском направлении пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп в районе острова Алёшкинский. В результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 20 военнослужащих и два автомобиля.

Авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 133 районах.

К тому же на аэродроме Днепр (Днепропетровская область) уничтожен узел связи радиотехнического подразделения ВСУ, а возле н. п. Подлиман (Харьковская область) — командный пункт 66-й механизированной бригады ВСУ. Вдобавок в ДНР и Запорожской области были уничтожены склады боеприпасов 28-й, 31-й механизированных бригад, 116-й бригады и 102-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и уничтожено 67 беспилотных летательных аппаратов.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.