В ходе работы на Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» во взаимодействии с авиацией, артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами отразили две атаки ВСУ. Противник потерял в этом секторе до 165 военнослужащих убитыми и ранеными. За сутки ВС РФ также уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения объединённой группировки войск ВСУ «Херсон» и поразили несколько командно-наблюдательных пунктов ВСУ.

В Минобороны РФ опубликовали новую сводку о ходе специальной военной операции на Украине.

По данным ведомства, на Донецком направлении подразделения группировки «Юг» во взаимодействии с авиацией, артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами отразили две атаки украинских подразделений в районе населённого пункта Клещеевка (ДНР).

Кроме того, в районах н. п. Курдюмовка и Андреевка (ДНР) поражены живая сила и техника ВСУ. За сутки противник потерял на этом направлении до 165 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых отрядов 127-й бригады территориальной обороны в районе н. п. Приютное (Запорожская область) и поразили украинские подразделения 72-й механизированной бригады ВСУ в районах н. п. Новомихайловка, Никольское и Старомайорское (ДНР).

По данным российских военных, противник потерял в этом секторе до 200 военнослужащих ВСУ убитыми и ранеными, два автомобиля, а также гаубицу Д-20. Помимо этого, в районе н. п. Новомихайловка (ДНР) уничтожен полевой склад с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Заявление начальника пресс-центра группировки «Центр»

На Краснолиманском направлении благодаря слаженным действиям подразделений группировки «Центр», ударам авиации и артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 63-й механизированной бригады ВСУ в районах юго-восточнее н. п. Кузьмино и Червоная Диброва (ЛНР).

Кроме того, поражены живая сила и техника противника в районах н. п. Кременная (ЛНР), Григоровка и Торское (ДНР). Противник потерял до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Купянском направлении подразделения группировки «Запад» активными действиями при поддержке авиации и огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых отрядов 115-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Лиман Первый (Харьковская область). В результате уничтожены до 25 военнослужащих ВСУ и три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Запорожском направлении российские подразделения при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу и технику 82-й десантно-штурмовой и 65-й механизированной бригад ВСУ в районе н. п. Работино и северо-западнее Вербового (Запорожская область). По данным МО РФ, противник потерял более 80 военных, танк, три пикапа, гаубицу Д-30 и пушку М-46.

На Херсонском направлении потери противника за сутки составили более 50 военнослужащих и 12 автомобилей.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику противника в 118 районах. Как уточнили в МО, в районе н. п. Давыдов Брод (Херсонская область) уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения объединённой группировки войск ВСУ «Херсон».

В районах н. п. Серебрянка (ДНР) и Одаровка (Запорожская область) поражены командно-наблюдательные пункты 67-й и 118-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка Нацгвардии Украины.

Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 19 беспилотников.

Репортаж военкора RT о работе 1-й танковой армии

Военкор RT Александр Симонов подготовил сюжет о работе бойцов 1-й танковой армии на Купянском направлении. По словам журналиста, военные продолжают вскрывать позиции противника, после чего артиллерия наносит удары.

В частности, в сюжет вошли кадры работы самоходной артиллерийской установки «Мста-С».

«Отработали шикарно, поражали арторудие пристрелкой. Попали первым снарядом в 50 м от арторудия. Думаю, посекли противника осколками», — рассказал военный.

Разведчики также продемонстрировали дрон-камикадзе, который удалось посадить с помощью противодронного ружья.