МО России заявило об уничтожении до 165 солдат ВСУ на Донецком направлении
За минувшие сутки потери украинских войск на Донецком направлении составили 165 человек личного состава убитыми и ранеными, передаёт Минобороны России.
- Gettyimages.ru
Также ведомство сообщило о предотвращении двух попыток атак противника вблизи населённого пункта Клещеевка.
Кроме того, МО России проинформировало, что в Херсонской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
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