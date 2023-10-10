МО России заявило об уничтожении до 165 солдат ВСУ на Донецком направлении

За минувшие сутки потери украинских войск на Донецком направлении составили 165 человек личного состава убитыми и ранеными, передаёт Минобороны России.

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Также ведомство сообщило о предотвращении двух попыток атак противника вблизи населённого пункта Клещеевка. Кроме того, МО России проинформировало, что в Херсонской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.