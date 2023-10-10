Узнать больше

МО России заявило об уничтожении до 165 солдат ВСУ на Донецком направлении

Короткая ссылка
За минувшие сутки потери украинских войск на Донецком направлении составили 165 человек личного состава убитыми и ранеными, передаёт Минобороны России.
МО России заявило об уничтожении до 165 солдат ВСУ на Донецком направлении
  • Gettyimages.ru

Также ведомство сообщило о предотвращении двух попыток атак противника вблизи населённого пункта Клещеевка.

Кроме того, МО России проинформировало, что в Херсонской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить