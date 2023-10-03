«Поражены цеха ремонта и восстановления техники ВСУ»: в МО РФ заявили об ударе по бронетанковому заводу в Харькове

Российские военные нанесли удары по предприятиям, выполняющим задачи для ВСУ, в Харькове и Павлограде. По данным Минобороны РФ, поражены цеха ремонта и восстановления бронетанковой техники, а также мощности по выпуску твёрдого ракетного топлива и взрывчатых веществ. Наряду с этим поражён склад вооружения одной из бригад ВСУ, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук».

Авиация, ракетные войска, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику противника в 122 районах. Об этом заявили в Минобороны России. В районе населённого пункта Бурлацкое (ДНР) на позиции поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук».

Также нанесены удары по цехам на предприятиях в Харькове и Павлограде.

«В городе Харькове на территории бронетанкового завода поражены цеха ремонта и восстановления бронетанковой техники ВСУ. В районе города Павлограда уничтожены цеха предприятия по выпуску твёрдого ракетного топлива и взрывчатых веществ», — заявили в ведомстве.

Кроме того, в районе Купянска (Харьковская область) уничтожен склад вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ.

Средства противовоздушной обороны перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Наряду с этим уничтожено 58 беспилотников.

Обстановка в зоне СВО

По данным Минобороны, на Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» при поддержке авиации и артиллерии отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах н. п. Клещеевка и Красногоровка (ДНР).

Начальник пресс-центра группировки «Юг» — о ситуации на Донецком направлении

ВСУ за сутки потеряли в этом секторе до 285 военнослужащих убитыми и ранеными, а также семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО «Град», а также самоходная гаубица CAESAR производства Франции.

На Краснолиманском направлении благодаря слаженным действиям подразделений группировки войск «Центр», ударам авиации и артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии Украины в районах н. п. Торское и Григоровка (ДНР). ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

Помимо прочего, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная гаубица «Акация», орудие Д-20 и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе н. п. Приютное (Запорожская область).

Также по теме «Уничтожены склады топлива и средств поражения»: в МО РФ заявили об ударе по аэродрому Долгинцево под Днепропетровском Российские военные в ходе СВО за сутки поразили ряд объектов украинских войск, в частности хранилища топлива на аэродроме Долгинцево в...

Наряду с этим штурмовая авиация поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ в районах н. п. Урожайное и Новомихайловка (ДНР).

В этом секторе противник потерял более 120 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также орудие Д-20.

На Купянском направлении авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы группировки «Запад» поразили живую силу и технику 25-й воздушно-десантной бригады, 14, 92 и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Синьковка, Загоруйковка, Берестовое (Харьковская область) и Новолюбовка (ЛНР). По данным МО РФ, уничтожены до 60 украинских военнослужащих, два танка, а также САУ «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск во взаимодействии с авиацией поразили живую силу и технику 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Малая Токмачка и Новоданиловка, а также севернее Работина (Запорожская область). В результате уничтожены до 90 военнослужащих, два бронетранспортёра и три автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица «Мста-Б», орудие Д-20, а также буксируемая гаубица М119 производства США.

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 45 военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, самоходную гаубицу «Акация», а также орудие Д-30.