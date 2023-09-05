Производства США, Британии, ФРГ и Польши: ВС РФ уничтожили в зоне СВО поставленную Киеву Западом военную технику

Несколько единиц военной техники иностранного производства, поставленной киевскому режиму со стороны западных стран, уничтожены за прошедшие сутки на Донецком, Запорожском и Краснолиманском направлениях. По данным Минобороны РФ, подверглись уничтожению четыре артиллерийских системы М777 (США), одна гаубица М119 (США), самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze-2000 (ФРГ) и Krab (Польша), орудие FH-70 (Великобритания).

В течение прошедших подразделения Вооружённых Сил РФ уничтожили несколько единиц военной техники иностранного производства, поставленной киевскому режиму со стороны западных стран. Это следует из сводки Министерства обороны России.

Так, на Донецком, Запорожском и Краснолиманском направлениях были уничтожены четыре артиллерийских системы М777 производства США, одна гаубица М119 производства США, самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ и Krab польского производства, орудие FH-70 производства Великобритании.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим за три месяца контрнаступления понёс колоссальные потери в зоне проведения СВО. По его словам, за этот период российские войска уничтожили свыше 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения.

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Полная сводка СВО за 5 сентября

Как следует из сводки МО РФ, на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка и Весёлое (ДНР). За сутки потери противника составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также боевая машина РСЗО «Град».

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем за сутки отражены две атаки 47-й механизированной бригады ВСУ возле н.п. Работино (Запорожская область).

Уничтожено до 170 бойцов, два танка, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 и гаубица М119 производства США, САУ Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ, орудие FH-70 производства Великобритании, а также две гаубицы: Д-20 и Д-30.

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На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ вблизи Торского (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР). Потери противника составили свыше 70 украинских боевиков, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-20.

На Купянском направлении ударами авиации, огнём артиллерии Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах н.п. Синьковка, Песчаное, Берестовое (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР). Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

Подразделениями группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении нанесли комплексное огневое поражение двум скоплениям живой силы и техники ВСУ возле Угледара и Макаровки (ДНР), а неподалёку от Урожайного (ДНР) были пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника составили до 175 бойцов ВСУ убитыми и ранеными, четыре автомобиля, а также два орудия: Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 40 украинских военнослужащих, в том числе две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

Кроме того, авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 132 районах.

К тому же возле Первомайского (ДНР) уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, вблизи Орехова (Запорожская область) — склад боеприпасов 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Неподалёку от Угледара и Раздоловки (ДНР) поражены пункты управления 72-й механизированной бригады и 8-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и «Ураган», уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 33 украинских беспилотных летательных аппарата.