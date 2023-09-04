Нанесён беспилотными летательными аппаратами: Минобороны РФ сообщило об ударе по судостроительному предприятию Украины

Судостроительное предприятие Украины, на котором осуществлялась сборка безэкипажных катеров из импортированных комплектующих, подверглось удару беспилотниками, сообщили в Минобороны РФ. Накануне аналогичный удар был нанесён по хранилищам топлива ВСУ в одесском порту Рени. Наряду с этим российские военные поразили четыре склада бригад ВСУ в ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, истребителями был сбит украинский вертолёт Ми-8.

В ночь на 4 сентября нанесён удар беспилотниками по судостроительному предприятию Украины, на котором осуществлялась сборка безэкипажных катеров из импортированных комплектующих, сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 126 районах.

Также поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 118-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населённого пункта Верхняя Терса (Запорожская область), склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны возле Понятовки (Херсонская область). Вблизи Новомихайловки (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Наряду с этим истребительной авиацией ВКС России в воздухе над Брусовкой (ДНР) сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 24 украинских беспилотных летательных аппарата.

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Накануне хранилища топлива в порту Рени Одесской области, используемые для снабжения военной техники ВСУ, были поражены в результате группового удара беспилотниками ВКС России.

Ситуация на линии фронта

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск, используя удары авиации, а также огонь артиллерии и тяжёлых огнемётных систем, отразили три атаки штурмовых групп ВСУ возле Артёмовска и Северного (ДНР). В ходе боёв противник потерял до 285 военнослужащих убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, две самоходные артиллерийские установки (М109 Paladin производства США и «Гвоздика»), а также две гаубицы М105 производства США.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем вели активные действия по улучшению тактического положения в районах н. п. Работино и Вербовое (Запорожская область), а также отразили контратаку штурмового отряда 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Потери противника составили более 115 человек, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777, две самоходные гаубицы М109 Paladin и две гаубицы М119 производства США, а также два орудия Д-30 и одно Д-20.

На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражено четыре контратаки штурмовых групп 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ севернее Свердловки (ЛНР). Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ около н. п. Высшее Солёное, Ивановка, Тимковка, Синьковка (Харьковская область) и Новосёловское (ЛНР).

За сутки уничтожены до 60 бойцов ВСУ, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

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На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 63-й, 67-й механизированных бригад и 12-й бригады специального назначения ВСУ у Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР), а также у Серебрянского лесничества. Уничтожены до 40 украинских боевиков, три пикапа и орудие Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» и ударами авиации, а также огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение подразделениям ВСУ возле Новомихайловки и Урожайного (ДНР). Потери противника составили свыше 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины и девять автомобилей.

На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения противника уничтожены до 35 бойцов ВСУ, восемь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США и гаубица «Мста-Б».