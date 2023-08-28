Над акваторией Чёрного моря: силы ПВО сбили запущенную ВСУ крылатую ракету у побережья Крыма

28 августа в воздухе над акваторией Чёрного моря у побережья Крыма дежурными средствами ПВО была сбита украинская крылатая ракета, сообщили в Минобороны РФ. Это уже третья в течение суток попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ. Ночью был уничтожен один БПЛА самолётного типа над Люберцами, ещё два — над Трубчевским районом Брянской области.

Минобороны России сообщило, что примерно в 11:30 мск 28 августа была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации.

«Дежурными средствами ПВО украинская крылатая ракета уничтожена в воздухе над акваторией Чёрного моря у побережья Республики Крым», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого на севере и западе полуострова силами ПВО было сбито два вражеских разведывательных БПЛА. Об этом сообщал глава региона Сергей Аксёнов.

Отметим, что накануне истребитель Су-30 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне не допустил нарушения государственной границы РФ над акваторией Чёрного моря со стороны разведывательного БПЛА MQ-9A Reaper ВВС США.

«При приближении российского истребителя иностранный разведывательный БПЛА выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации. Российский самолёт благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено. Полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности», — отмечали в оборонном ведомстве.

К тому же в ночь на 25 августа украинские вооружённые формирования задействовали 42 БПЛА самолётного типа. По данным Минобороны РФ, в результате огневого воздействия над территорией полуострова девять беспилотников были уничтожены, ещё 33 — подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели.

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Ранее, в ночь на 28 августа, киевский режим предпринял две попытки осуществить террористические атаки на объекты на территории Москвы и Брянской области.

Так, один беспилотный летательный аппарат самолётного типа, летевший в сторону Москвы, был уничтожен силами ПВО над территорией Люберецкого района Московской области, ещё два — над Трубчевским районом Брянской области.

«Цели и задачи СВО сохраняют свою актуальность»

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что неонацистский киевский режим продолжает попытки наносить бессмысленные, но активно подсвечиваемые в украинских и зарубежных СМИ удары по гражданским объектам в России. По её словам, делается это для отвлечения внимания своих западных кураторов от проблем на фронте, включая провал так называемого контрнаступа.

«Несмотря на страдания мирных жителей в России и на Украине, США и их сателлиты цинично продолжают накачивать оружием неонацистский киевский режим», — сказала Захарова.

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По её словам, Россия в очередной раз призывает руководство стран НАТО вместо бездумной и безответственной накачки оружием неонацистского режима Зеленского заняться делами у себя дома и прислушаться к голосу собственной общественности.

Также она указала на лживость киевского режима, приведя в пример уход Украины от выполнения договорённостей по итогам парижского саммита лидеров нормандского формата в декабре 2019 года, а также возвращение к участию в боевых действиях против России членов нацформирования «Азов»*, которые должны были оставаться в Турции до конца конфликта.

При этом она заметила, что в данный момент западники и их киевские подопечные используют новую уловку по активному продвижению «формулы мира» Владимира Зеленского, которая на деле не имеет ничего общего с миром и содержит только набор неприемлемых для России ультиматумов.

«Одновременно с этим они продолжают требовать от Украины вести пресловутое «контрнаступление», накачивают преступный киевский режим вооружениями, обучают украинских военных, направляют наёмников, снабжают Киев развединформацией для нанесения ударов по нашей стране. Всё перечисленное только подтверждает, что цели и задачи специальной военной операции по демилитаризации, денацификации Украины, устранению угроз безопасности России сохраняют свою актуальность. Все они будут выполнены в полном объёме», — заключила официальный представитель МИД РФ.



* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.