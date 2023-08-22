Что рассказывают подсудимые азовцы об обороне Мариуполя

Захват мирных жителей в заложники, стрельба по жилым домам из пулемёта и расправы над сослуживцами: фигуранты уголовного дела в отношении военнослужащих полка специального назначения «Азов»* рассказали следователям, что происходило в Мариуполе и на территории металлургического комбината «Азовсталь» перед освобождением города российскими войсками.

RT продолжает знакомить читателей с показаниями фигурантов резонансного уголовного дела в отношении участников нацполка «Азов», которое рассматривается в Южном окружном военном суде. Очередное заседание состоится 23 августа. Девять женщин и 15 мужчин обвиняются в участии в террористической организации (ст. 205.5 УК РФ) и попытке насильственного захвата власти (ст. 278 УК РФ).

Несколько подсудимых, как ранее сообщал RT, проходили службу в «Азове» в 2015—2021 годах и уволились из террористической организации ещё до начала СВО. Остальные участвовали в боевых действиях в Мариуполе на стороне ВСУ и были взяты в плен во время освобождения города.

Как следует из показаний подсудимых, командование полка использовало мирных жителей в качестве живого щита и специально отдавало приказы об обстреле жилых кварталов, где не было российских военных. При этом в заложниках у своих же сослуживцев оказались женщины, работавшие на кухне. Командиры запретили им покидать территорию комбината «Азовсталь», а когда закончилась провизия, угрожали расстрелять за ненадобностью.

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«Хотите получить пулю в спину — можете идти»

Подсудимая Елена Аврамова (позывной Афина) работала в полку «Азов» поваром с 2020 года и с первых дней СВО находилась на территории завода «Азовсталь», где укрывались самые идейные боевики.

По её словам, весь полк был поднят по тревоге ещё утром 22 февраля 2022 года. Военнослужащие собрались на базе в Урзуфе. Покидать расположение было категорически запрещено. Через два дня, когда начались активные боевые действия, всё продовольствие из столовой перевезли на «Азовсталь».

«После того как из Урзуфа вывезли все продукты и военнослужащих там не осталось, повара спросили у командира Ивана Игнатьева (позывной Игнат), могут ли они пойти домой, поскольку начинаются активные боевые действия. Он ответил дословно: «Если хотите получить пулю в спину, то можете идти», после чего приказал проходить в белый микроавтобус, — рассказала Аврамова. — Нас привезли на территорию завода «Азовсталь, показали столовую и бункер, в котором будем жить».

Бункер, как вспоминает Аврамова, находился под четырёхэтажным зданием, которое впоследствии было разрушено в ходе обстрелов. Из него было три выхода с массивными дверями и установленными на них закручивающимися замками. Он был оборудован вентиляцией.





«Вскоре столовая была разрушена. Приготовлением пищи повара стали заниматься уже в самом бункере. До этого нас водили в столовую и обратно в бункер под конвоем. Считаю, что делали так для того, чтобы мы не убежали с территории завода», — пояснила женщина.

В марте 2022 года в бункере стала заканчиваться провизия и поварам было нечего готовить. Из-за этого боевики начали угрожать женщинам расстрелом, так как «они уже не нужны».

«Военнослужащие полка «Азов» всё время угрожали убийством и говорили, что все умрут на территории завода, что они никого не выпустят. Расстрелом очень часто угрожал начальник Игнатьев Иван с позывным Игнат», — вспоминает Аврамова.

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Другая подсудимая, Лилия Руденко, рассказала следователям, что на территории «Азовстали» был расстрелян один из украинских военнослужащих. Командиры заподозрили его в нарушении распорядка и таким образом решили поддержать дисциплину. Кого именно расстреляли, как уверяет Руденко, ей неизвестно.

Также в бункере готовили еду для боевиков «Азова» Марина Текин, Алёна Бондарчук, Нина Бондаренко, Лилия Паврионидис и Влада Майборода.

Как следует из материалов уголовного дела, всех их сослуживцы отпустили с территории «Азовстали» в ночь с 17 на 18 марта 2022 года. После освобождения женщины были задержаны военнослужащими ДНР.





Захват в заложники

По словам подсудимого Артёма Гребешкова (позывной Ренард), подписавшего контракт с террористической группировкой в 2017 году, его сослуживцы не раз открывали огонь по жилым домам в Мариуполе, хотя там не было российских военных.

«В конце марта 2022 года Гребешков встретился со своим знакомым по имени Артём, который рассказал, что военнослужащие «Азова» стреляли из пулемёта, установленного на крыше автомобиля Hummer... по жилому дому 198 на проспекте Металлургов в Мариуполе. Военнослужащих ДНР и ВС РФ там не было, проживали только гражданские лица», — сообщается в материалах уголовного дела.

Также Гребешков рассказал следователям, что азовцы взяли в плен жену его знакомого и двух несовершеннолетних детей и удерживали их на территории завода «Азовсталь».

Сам Гребешков уволился из «Азова» за год до начала СВО.

«Школьная охрана»

Подсудимый Артур Грецкий (позывной Луиджи), проходивший службу в «Азове» наводчиком танкового экипажа и наводчиком-оператором группы разведки, рассказал, как задерживали мирных жителей во время патрулирования улиц Мариуполя.

По словам Грецкого, его подразделение 24 февраля 2022 года по приказу Редиса (комполка «Азова» Дениса Прокопенко) заняло территорию мариупольской школы №36. Туда были завезены боеприпасы, оружие, военная техника, медикаменты и продукты питания.

«В течение примерно одной недели мы только обеспечивали охрану территории школы и ждали дальнейших указаний. Если постовые замечали гражданских лиц, которые фотографировали военную технику либо военнослужащих, то гражданских лиц задерживали до выяснения обстоятельств, у них проверяли мобильные телефоны на предмет наличия фотографий, а также переписки в социальных сетях», — вспоминает Грецкий.

По его словам, некоторых гражданских, которые не желали «рассказывать правду о содействии Вооружённым силам Российской Федерации и Народной милиции Донецкой Народной Республики», избивали.

Боевик уверяет, что не в курсе, что далее происходило с задержанными гражданскими, так как при их допросах он не присутствовал. Самого Грецкого задержали 24 апреля 2022 года на территории комбината «Азовсталь» — националист был ранен во время проведения разведки.

Логистика с гранатой

Гранатомётчик-стрелок Николай Тимонин (позывной Баскет) рассказал следователям, что после начала СВО нёс службу в ТРЦ «Приморье», где в подвальной пристройке находилась позиция «Редут», а также тыловой пункт, в котором хранились продукты и боеприпасы.

По словам Тимонина, он выполнял задачи по разгрузке-погрузке продуктов или боеприпасов на приезжающий транспорт «Азова».

При этом, как следует из материалов дела, примерно во второй декаде марта 2022 года Тимонин случайно увидел, как аэроразведчик «Азова» с позывным Мавик или Малик показывал снайперу с позывным Незнайка на ноутбуке видеозапись с беспилотника, на котором жилой девятиэтажный дом вблизи бильярдной «Успех» на проспекте Мира в Мариуполе был обстрелян четырьмя минами.

«Из разговора снайпера и аэроразведчика я понял, что 120-мм миномёт «Азова» обстрелял жилой дом. При этом огонь вёлся из Приморского района — с позиции, которой командовал комбат 2-го батальона с позывным Раз-Два», — пояснял следователям Баскет.

Через несколько дней после этого он переоделся в гражданскую одежду и сбежал с боевых позиций. Впоследствии он был задержан около посёлка Володарского военнослужащими ДНР.

Большинство подсудимых по делу военнослужащих «Азова» на допросах признались, что слышали от сослуживцев об издевательствах над мирными гражданами, а также о намеренных обстрелах жилых кварталов. Но при этом, как уверяют обвиняемые, они не были участниками и свидетелями данных событий.

Семь приговоров за убийства

Дела в отношении националистов из «Азова», которые участвовали в преступлениях против мирных граждан и казнях российских военнопленных, расследуются отдельно. На сегодняшний день Верховный суд ДНР огласил уже семь приговоров азовским палачам.

Так, например, боевики Алексей Кыркалов и Николай Кущ были приговорены к пожизненным срокам за расстрел пленных российских военных в Мариуполе.

Военнослужащие нацполка «Азов» старший сержант Павел Артёменко и младший сержант Антон Романюк получили по 24 года лишения свободы за обстрелы из миномётов жилых домов в населённых пунктах. Анатолий Килюшик за убийство мирного жителя приговорён к 25 годам. Азовец Дмитрий Смитий, расстрелявший из автомата в марте прошлого года жительницу Мариуполя, — к 20. На такой же срок осуждён и другой боевик, Ренат Алиев, убивший безоружного мирного жителя.

По словам источника RT в правоохранительных органах, сейчас расследуется ещё более десяти уголовных дел в отношении убийц из «Азова».

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.