Российские штурмовые отряды овладели ещё двумя кварталами Артёмовска, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения ВДВ пресекают попытки противника контратаковать с флангов. За минувшие сутки авиация совершила в этом районе шесть вылетов, артиллерия выполнила 57 огневых задач. Общие потери ВСУ на Донецком направлении за сутки превысили 250 военнослужащих.

В Минобороны России заявили, что штурмовые отряды взяли под контроль ещё два квартала Артёмовска.

«На Донецком направлении штурмовые отряды овладели двумя кварталами и продолжают уничтожение противника в западной части города Артёмовска», — сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным Минобороны РФ, ударами авиации и артиллерии группировки войск «Юг» поражены солдаты 60-й и 93-й механизированных и 54-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённого пункта Красное, а также на юго-западных окраинах Артёмовска и Григоровки.

Авиация за сутки совершила в этом районе шесть вылетов, артиллеристы выполнили 57 огневых задач. Подразделения ВДВ пресекают попытки противника контратаковать с флангов.

Всего за сутки украинская сторона потеряла на Донецком направлении до 255 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две гаубицы Д-20 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Наряду с этим возле Белогоровки уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

На Купянском направлении поражены подразделения противника, находившиеся в районах населённых пунктов Луганской Народной Республики и Харьковской области. В этих же регионах пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

В общей сложности на этом направлении уничтожены до 30 украинских военных, склад артиллерийских боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении поражены подразделения противника, располагавшиеся на территориях Донецкой и Луганской народных республик. За сутки на этом направлении противник потерял до 70 военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, два пикапа, а также гаубицу «Мста-Б».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях поражены подразделения ВСУ в районах Угледара, Водяного, Великой Новосёлки (ДНР), а также в районе ряда населённых пунктов Запорожской области.

За сутки на этих направлениях суммарные потери украинской стороны составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении за сутки уничтожены до 35 военнослужащих ВСУ, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30 и «Мста-Б».

Авиация, ракетные войска и артиллерия в течение суток поразили 103 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 118 районах.

По данным Минобороны, в Запорожской и Херсонской областях, а также в ЛНР поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 128-й горно-штурмовой, 54-й механизированной бригад и центра Сил специальных операций ВСУ «Юг».

Кроме того, в районе Славянска (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ, в районе Кировограда поражено хранилище топлива украинской группировки войск.

Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Смерч». Наряду с этим уничтожено 14 украинских беспилотников.

RT также публикует кадры работы артиллерийских подразделений ВДВ на Артёмовском направлении. Военнослужащие при помощи беспилотника обнаружили опорный пункт украинских националистов, мешающий продвижению российских штурмовых отрядов.

Впоследствии артиллерийские расчёты 122-мм гаубиц Д-30 уничтожили пехоту ВСУ, засевшую в частном секторе на окраине населённого пункта севернее Артёмовска. После выполнения задачи расчёт оперативно замаскировал орудие и спустился в укрытие.

«Враг предпринимает различные попытки прорыва, чтобы обойти Бахмут, поэтому мы и стоим здесь», — пояснил один из военнослужащих.

По его словам, артиллерийский расчёт «птичкам» сверху обнаружить непросто. Как отметил военнослужащий, «чем лучше замаскируемся, тем дольше живём».

«Работаем практически без остановки. Снарядов не жалеем», — сказал он.