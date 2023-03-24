В Одесской области: в Минобороны РФ заявили об уничтожении ангара с беспилотниками ВСУ

Российские военные уничтожили ангар с беспилотниками ВСУ, располагавшийся в Одесской области. Об этом заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, за сутки ВС РФ также поразили склад боеприпасов подразделений наёмников из «Иностранного легиона» и уничтожили ряд образцов техники, среди которых три САУ Krab польского производства.

В Минобороны России заявили, что ВС РФ в ходе СВО уничтожили ангар с украинскими беспилотниками.

«В районе населённого пункта Сухой Лиман Одесской области уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ», — сказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным Минобороны РФ, авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили 87 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и технику в 109 районах.

На территории ДНР поражён склад боеприпасов подразделений наёмников из «Иностранного легиона». Кроме того, в Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Наряду с этим, средства противовоздушной обороны за сутки перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Также сбито 18 украинских беспилотников.

Обстановка на направлениях СВО

На Купянском направлении в результате активных действий подразделений, а также ударов авиации и артиллерии группировки войск «Западная» поражены живая сила и техника противника.

Уничтожены до 60 украинских военных, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20 и две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения противника на территории Луганской и Донецкой народных республик.

За сутки уничтожены до 125 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины и одна боевая машина РСЗО «Град».

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений группировки войск «Южная», ударов авиации и артиллерии за сутки уничтожены свыше 380 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, десять автомобилей, один пикап и две самоходные гаубицы «Гвоздика».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Новомихайловка (ДНР), а также Луговское и Щербаки (Запорожская область).

Потери противника на данных направлениях за сутки составили: более 40 военных, два пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка Krab.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожены до 40 военных ВСУ, два автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика» и артиллерийская система М777 производства США.

Военкоры RT о ситуации на передовой

Военные корреспонденты RT продолжают освещать ситуацию в зоне СВО. Штурмовик с позывным Дербент, работающий в составе спецназа «Ахмат» 2-го армейского корпуса ВС России, рассказал военкору RT Владу Андрице о боях на Северском направлении.

Военный заявил, что в случае ликвидации командира украинские военные могут попытаться бежать. По словам бойца, российские военнослужащие недавно стали свидетелями такого поведения.

«Я снял командира. Ребята зашли с правого фланга. Троих убрали, остальные (пятёрка) просто свалили — и всё. Даже калаши побросали! Мы идём, мы не сдаём назад, мы идём постоянно. Если у нас что-то не получилось в первом штурме, то через час начинается второй. Мы всё равно берём позицию», — сказал он.

В свою очередь, военкор RT Андрей Филатов рассказал о боях за Водяное в Ясиноватском районе ДНР. По его словам, эту точку было крайне важно взять.

«Уже с этого направления будет точка опоры, чтобы зачищать дальше. Если обеспечить плацдарм для дальнейшего наступления на север, то Авдеевка окажется в окружении и можно будет наконец-таки устранить угрозу обстрела Донецка», — объясняет Андрей.

Он пояснил, что угроза обстрела города из РСЗО «Град» сохранится, но боевой потенциал ВСУ в районе будет значительно снижен.