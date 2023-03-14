Два мирных жителя убиты, ещё 13 ранены: в ДНР заявили о 27 обстрелах со стороны украинских войск за сутки

В результате обстрелов территории ДНР за истекшие сутки погибли два мирных жителя, ещё 13 человек получили ранения, заявили в представительстве республики в СЦКК. При обстрелах противник применял артиллерию калибра 152 и 155 мм, реактивные системы залпового огня и ударные беспилотники. В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS.

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили о 27 обстрелах со стороны ВСУ за истекшие сутки.

Противник применял артиллерию калибра 152 и 155 мм, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и ударные беспилотники. В общей сложности выпущено 125 единиц различных боеприпасов.

Под обстрелами оказались Донецк, Макеевка, Волноваха, Широкая Балка и другие населённые пункты республики. За прошедшие сутки из-за огня ВСУ погибли два мирных жителя, ещё 13 человек получили ранения. Повреждены 11 домов и три объекта гражданской инфраструктуры.

В представительстве Луганской Народной Республики в СЦКК, в свою очередь, заявили, что за истекшие сутки ВСУ обстреляли населённый пункт Красный Луч из РСЗО HIMARS, выпустив шесть ракет.

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Кроме того, ТАСС сообщает со ссылкой на экстренные службы, что ВСУ в ночь на 14 марта выпустили 52 снаряда по населённым пунктам, расположенным на левом берегу Днепра в Херсонской области.

ВСУ получили груз из стран Запада

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники заявил, что крупная партия гуманитарного груза от стран Запада для украинских военных отправлена в Часов Яр.

«Отмечено прибытие десяти еврофур объемом 96 куб. м. на одну из перевалочных баз Константиновки. Страна — отправитель груза неизвестна, но все автомобили были на польских номерных знаках», — написал он в Telegram.

По его словам, в состав груза, в частности, вошли средства обнаружения, буссоли, лазерные дальномеры, беспилотники, обмундирование и средства бронезащиты, средства связи, в том числе Starlink, а также аккумуляторные системы автономного энергоснабжения и противодроновые ружья.

Как уточнил Марочко, разгрузка фур велась частично на склад, частично в военные автомобили, которые сразу направились в Часов Яр.

Кроме того, по словам Марочко, украинские военные проводят инженерные работы южнее Кременной в ЛНР.

«Вдоль реки Северский Донец украинские боевики проводят минирование берега. Используются как штатные противопехотные и противотанковые мины, так и СВУ», — рассказал он.

По словам Марочко, минирование береговой линии идёт на ширину до 10 м с шагом минирования около 3 м.

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Помимо прочего, подполковник ЛНР в отставке рассказал о возросшей активности украинских диверсионных групп на направлении Сватово — Кременная.

По данным Марочко, группы ВСУ работают в течение суток по пять — восемь человек, активно используя беспилотники и средства связи, преимущественно спутниковые.

Переброска авиации ВСУ

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что украинские власти начали переброску на Запорожское направление боевой авиации.

По его словам, речь идёт о советских истребителях и вертолётах, неофициально переданных Украине странами бывшего Варшавского договора, а также вывезенных американцами из Афганистана.

Как полагает Рогов, украинские войска собрали у границ Запорожской области группировку в размере 40 тыс. человек. По его словам, в перспективе ВСУ намерены выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым.

Рогов предположил, что наступление ВСУ может начаться в марте-апреле. В то же время он выразил уверенность, что в регионе готовы отразить атаку.

Минно-взрывная подготовка ВСУ инструкторами НАТО

Сотрудник российских силовых структур рассказал РИА Новости, что инструкторы из стран НАТО проводили минно-взрывную подготовку украинской армии ещё в 2018 году.

Он прокомментировал фото и видео с одного из телефонов убитых бойцов ВСУ, снятых осенью 2018 года. На записях видно, как украинцев обучают инструкторы на польском и английском языках. По словам собеседника агентства, это была подготовка специальных подразделений.

«Это штурмы различных зданий, штурмы опорных пунктов, автомобили, досмотры автомобилей, пленение военнослужащих противника и различные другие тематики», — сказал собеседник РИА Новости.

По его мнению, обучение минно-взрывному делу было схожим с подготовкой террористов, которые действовали на Северном Кавказе.