Два мирных жителя убиты, ещё 13 ранены: в ДНР заявили о 27 обстрелах со стороны украинских войск за сутки
- Здание в Волновахе (ДНР), пострадавшее в результате обстрела со стороны ВСУ. В результате обстрела погибли два человека. 13 марта 2023 года
- © Таисия Воронцова
В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили о 27 обстрелах со стороны ВСУ за истекшие сутки.
Противник применял артиллерию калибра 152 и 155 мм, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и ударные беспилотники. В общей сложности выпущено 125 единиц различных боеприпасов.
Под обстрелами оказались Донецк, Макеевка, Волноваха, Широкая Балка и другие населённые пункты республики. За прошедшие сутки из-за огня ВСУ погибли два мирных жителя, ещё 13 человек получили ранения. Повреждены 11 домов и три объекта гражданской инфраструктуры.
В представительстве Луганской Народной Республики в СЦКК, в свою очередь, заявили, что за истекшие сутки ВСУ обстреляли населённый пункт Красный Луч из РСЗО HIMARS, выпустив шесть ракет.Также на russian.rt.com Два человека погибли и двое пострадали при ударе ВСУ по Волновахе
Кроме того, ТАСС сообщает со ссылкой на экстренные службы, что ВСУ в ночь на 14 марта выпустили 52 снаряда по населённым пунктам, расположенным на левом берегу Днепра в Херсонской области.
ВСУ получили груз из стран Запада
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники заявил, что крупная партия гуманитарного груза от стран Запада для украинских военных отправлена в Часов Яр.
«Отмечено прибытие десяти еврофур объемом 96 куб. м. на одну из перевалочных баз Константиновки. Страна — отправитель груза неизвестна, но все автомобили были на польских номерных знаках», — написал он в Telegram.
По его словам, в состав груза, в частности, вошли средства обнаружения, буссоли, лазерные дальномеры, беспилотники, обмундирование и средства бронезащиты, средства связи, в том числе Starlink, а также аккумуляторные системы автономного энергоснабжения и противодроновые ружья.
Как уточнил Марочко, разгрузка фур велась частично на склад, частично в военные автомобили, которые сразу направились в Часов Яр.
Кроме того, по словам Марочко, украинские военные проводят инженерные работы южнее Кременной в ЛНР.
«Вдоль реки Северский Донец украинские боевики проводят минирование берега. Используются как штатные противопехотные и противотанковые мины, так и СВУ», — рассказал он.
По словам Марочко, минирование береговой линии идёт на ширину до 10 м с шагом минирования около 3 м.
Помимо прочего, подполковник ЛНР в отставке рассказал о возросшей активности украинских диверсионных групп на направлении Сватово — Кременная.
По данным Марочко, группы ВСУ работают в течение суток по пять — восемь человек, активно используя беспилотники и средства связи, преимущественно спутниковые.
Переброска авиации ВСУ
Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что украинские власти начали переброску на Запорожское направление боевой авиации.
По его словам, речь идёт о советских истребителях и вертолётах, неофициально переданных Украине странами бывшего Варшавского договора, а также вывезенных американцами из Афганистана.
Как полагает Рогов, украинские войска собрали у границ Запорожской области группировку в размере 40 тыс. человек. По его словам, в перспективе ВСУ намерены выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым.
Рогов предположил, что наступление ВСУ может начаться в марте-апреле. В то же время он выразил уверенность, что в регионе готовы отразить атаку.
Минно-взрывная подготовка ВСУ инструкторами НАТО
Сотрудник российских силовых структур рассказал РИА Новости, что инструкторы из стран НАТО проводили минно-взрывную подготовку украинской армии ещё в 2018 году.
Он прокомментировал фото и видео с одного из телефонов убитых бойцов ВСУ, снятых осенью 2018 года. На записях видно, как украинцев обучают инструкторы на польском и английском языках. По словам собеседника агентства, это была подготовка специальных подразделений.
«Это штурмы различных зданий, штурмы опорных пунктов, автомобили, досмотры автомобилей, пленение военнослужащих противника и различные другие тематики», — сказал собеседник РИА Новости.
По его мнению, обучение минно-взрывному делу было схожим с подготовкой террористов, которые действовали на Северном Кавказе.
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