До 135 военных ВСУ уничтожены в ходе наступления российских войск на Донецком направлении спецоперации, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, ВС РФ также уничтожили в ходе работы на этом направлении две пусковые установки HIMARS, три танка, несколько гаубиц и станцию контрбатарейной борьбы производства США. Ещё до 100 украинских военных уничтожены на Краснолиманском направлении, отметили в ведомстве.

Российские военные уничтожили до 135 военнослужащих ВСУ в ходе наступательных действий на Донецком направлении, заявили в Минобороны РФ.

Как уточнил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, кроме живой силы противника, уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, три танка, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная гаубица «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Кроме того, на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожен cклад с боеприпасами 54-й механизированной бригады ВСУ.

В свою очередь, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнём артиллерии группировки «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Пречистовка (ДНР). Противник потерял на этом направлении за сутки более 55 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

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На Херсонском направлении в результате контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены самоходная гаубица «Акация» и гаубица «Мста-Б». Кроме того, в районе города Херсона и нескольких других населённых пунктов области поражено четыре склада боеприпасов 123-й и 126-й бригад территориальной обороны.

На Купянском направлении действиями подразделений и огнём артиллерии группировки «Западная» поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) и Харьковской области. В результате уничтожены до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и боевая машина РСЗО «Град».

На Краснолиманском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки «Центр» поражены подразделения противника в ЛНР. За сутки уничтожены свыше 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», две гаубицы Д-20 и самоходная гаубица «Гвоздика».

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Авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили командные пункты 36-й бригады морской пехоты ВСУ, 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й бригады территориальной обороны, а также 92 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику ВСУ в 118 районах. Кроме того, в районе города Полтавы уничтожено хранилище горюче-смазочных материалов для украинской военной техники.

Средства противовоздушной обороны сбили в Харьковской области вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. Помимо этого, за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы HIMARS, а также уничтожены 20 украинских беспилотников.

Росгвардия — об участии США в дестабилизации на Украине

Пресс-служба Росгвардии сообщила об обнаружении документов, которые свидетельствуют об участии США в дестабилизации ситуации в восточных регионах Украины.

«На территории ЛНР спецназовцы Росгвардии обнаружили свидетельства системной работы деструктивных международных структур США по дестабилизации политической обстановки на востоке Украины в период с 2014 по 2022 год. В частности, речь идёт об Агентстве США по международному развитию (USAID)», — говорится в сообщении.

В обнаруженных документах приведены подробные инструкции для организации работы по дискредитации России в глазах местного населения.

В частности, в рамках этой работы распространялись различные печатные издания, которые искажали реальную картину происходящего на Украине и выставляли Россию в роли страны-агрессора.

Подчёркивается, что обнаруженные материалы в подавляющем большинстве ярко свидетельствуют о планомерном и целенаправленном разжигании межнациональной розни и ненависти по отношению к Российской Федерации.