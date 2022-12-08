В результате удара ВКС: в Минобороны России заявили об уничтожении более 90 польских наёмников в Харьковской области

В Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ликвидированы более 90 польских наёмников, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Российские военные также уничтожили пять пусковых установок реактивных систем залпового огня MLRS и два комплекса РСЗО HIMARS. ВС РФ продолжают наступать на Краснолиманском направлении.

В Минобороны России заявили о ликвидации большой группы польских наёмников в Харьковской области, недалеко от Купянска.

«В районе населённого пункта Боровское Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожены более 90 польских наёмников», — сообщил в ходе брифинга официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате ударов высокоточным оружием ВКС России в Запорожской области также уничтожено пять пусковых установок реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS-II производства ФРГ.

Кроме того, в районе населённого пункта Ильичёвка (ДНР) уничтожены две американские пусковые установки РСЗО HIMARS.

По данным Минобороны, российские подразделения продолжают наступать на Краснолиманском направлении. Ударами авиации и огнём артиллерии за сутки ликвидированы более 60 украинских военнослужащих, уничтожены три боевые машины пехоты и два автомобиля.

На Купянском направлении в результате ударов по районам сосредоточения ВСУ ликвидированы более 70 украинских военных, уничтожены две БМП и три автомобиля.

Противник предпринимал безуспешные попытки контратаковать российские войска на Донецком направлении в сторону населённых пунктов Спорное и Берестовое. По данным МО, в этом районе ликвидированы более 50 украинских военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины и два пикапа.

На Южно-Донецком направлении ВСУ пытались атаковать позиции российских военных силами ротной тактической группы, однако были отброшены на исходные позиции. В результате уничтожены более 30 украинских военных, боевая машина пехоты, бронетранспортёр и два автомобиля.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

За сутки российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и военную технику противника в 196 районах.

Как отметили в Минобороны РФ, в Харьковской области уничтожена пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У», а в районе населённого пункта Дылеевка (ДНР) поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны в небе над ДНР сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. Наряду с этим уничтожено пять беспилотников и перехвачено 14 реактивных снарядов систем HIMARS, «Ольха» и «Ураган», а также противорадиолокационная ракета HARM.

Влияние погоды на наступление

Заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР, командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что погодные условия практически не препятствуют наступлению российских сил в зоне специальной военной операции.

«Погодные условия не несут для нас особых препятствий. Как воюем, так и продолжаем. Вносятся конкретные коррективы в действия на конкретных участках, но каких-то кардинальных изменений темпов наших действий нет», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Алаудинова, наступление идёт планомерно по всей линии фронта. Он отметил, что российские силы на всей линии соприкосновения достаточно подготовлены и «враг это чувствует».

Алаудинов также добавил, что противник не отказался от идеи перерезать сухопутный коридор в Крым и готовит необходимые для этого силы и средства. В ответ российская сторона предпринимает необходимые усилия для пресечения подобной активности, в том числе за счёт ликвидации групп ВСУ.

Схрон оружия в ЛНР

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, сотрудники ведомства обнаружили на территории ЛНР схрон с боеприпасами. В тайнике оказалось в том числе более 20 мин калибра 120 мм, которые могли быть использованы группами диверсантов противника против российских военных объектов.

Как отметили в Росгвардии, часть мин находилась на боевом взводе. Прибывшие на место сапёры уничтожили опасную находку накладным зарядом.