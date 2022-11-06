«Усиливается линия обороны»: в Запорожской области заявили о формировании укрепрайонов на случай наступления ВСУ

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что на севере Запорожской области на линии фронта создаются укрепрайоны. По его словам, эта работа ведётся на случай наступления украинских войск в регионе. Между тем в ДНР и ЛНР сообщают о новых обстрелах со стороны ВСУ. По данным представительств республик в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, противник за прошедшие сутки вёл по населённым пунктам Донбасса огонь из артиллерии и американских РСЗО HIMARS.

В Запорожской области формируют укрепрайоны на случай наступления украинских войск, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Укрепрайоны создаются на линии фронта в северной части Запорожской области в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление. Также усиливается линия обороны», — приводит его слова РИА Новости.

Как полагает Рогов, украинские власти могут дать приказ о наступлении до 8 ноября, попытавшись привязать это событие к промежуточным выборам в американский конгресс, которые запланированы на эту дату.

Бои за пригород Артёмовска

Как сообщает РИА Новости, бойцы «группы Вагнера» ведут тяжёлые бои за пригород Артёмовска — Опытное. Перед этим украинские войска были выбиты из села Иванград.

«Впереди Иванград, он наш. Опытное зачищать сейчас будем. Севернее в Бахмут (Артёмовск. — RT) уже входим, втягиваемся потихонечку», — цитирует агентство одного из членов подразделения.

По его словам, ВСУ постоянно ведут обстрелы из миномётов и тяжёлой артиллерии. Как отметил собеседник РИА Новости, противник почти не вступает в стрелковый бой, понимая, что не имеет превосходства в опыте и подготовке.

«В основном стрелкового боя мало. Бьют артиллерией. Танки надоели, подустали мы от них», — уточнил он.

Вместе с тем отмечается, что, несмотря на постоянные обстрелы Иванграда, находящегося примерно в километре от южных кварталов Артёмовска, группа российских военных сумела закрепиться, выдержать обстрелы и отбить ряд контратак подразделений ВСУ.

Обстрелы Донбасса

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), утром 6 ноября заявили, что за истекшие сутки украинская сторона обстреляла территорию республики 25 раз.

Противник применял артиллерию калибров 122, 152 и 155 мм, реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Град». В общей сложности выпущено 114 единиц различных боеприпасов.

Под огнём оказались Донецк, Зайцево, Горловка, Ясиноватая и Макеевка. Ранены четыре человека, повреждено 11 домов и три объекта гражданской инфраструктуры. Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что в результате обстрела также повреждён газопровод.

В свою очередь, в представительстве Луганской Народной Республики в СЦКК заявили, что за истекшие сутки украинские войска дважды обстреляли территорию республики.

По населённым пунктам Сватово и Кременная было выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS. Разрушено пять гаражей и два автомобиля.

Кроме того, утром 6 ноября представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что зафиксирован обстрел из HIMARS в сторону населённого пункта Стаханов, данные о повреждениях уточняются.

Западные специалисты в рядах ВСУ

Подполковник Народной милиции, депутат парламента Донецкой Народной Республики Андрей Баевский заявил, что вооружением НАТО зачастую управляют западные специалисты, поскольку военнослужащие ВСУ не имеют нужной квалификации.

«Что касается орудий калибра 155 мм или тех же HIMARS, это уже достаточно сложный вид вооружений. Переобучить личный состав за один-два месяца, чтобы они начали их использовать, невозможно. То есть можно, куда-то они выстрелят, но нормально его использовать с точки зрения ведения эффективного огневого поражения они не смогут», — приводит слова Баевского ТАСС.

По его словам, иностранцы, которые маскируются под наёмников в рядах ВСУ, работают непосредственно на огневых позициях.

«В случае с РСЗО HIMARS и управляемым вооружением это практически правило. Сегодня это становится практически системой», — полагает Баевский. По его словам, ранее иностранцы в рядах ВСУ маскировались, однако теперь это происходит реже.

Кроме того, он рассказал, что мобилизованных украинцев ограниченно допускают до работы с западным вооружением.

«Уровень тех людей, которых мобилизовали с украинской стороны и привлекли к работе с западным вооружением, — это уровень рядового члена расчёта. Я даже не уверен, что им позволят порулить HIMARS, бесправная обслуга и не более», — полагает он.