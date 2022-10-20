«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: военное положение | битва за Херсон | Трасс ушла в отставку

В сегодняшнем выпуске стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу»: Владимир Путин ввёл военное положение в четырёх новых субъектах РФ, а также режим среднего уровня реагирования в ряде регионов юга страны. Что это означает для их жителей? Наши силы успешно отбили все попытки наступления ВСУ на Херсон. Обсуждаем ситуацию с экспертами в нашей студии. Как всегда, в эфире авторская рубрика Артемия Лебедева «Бесит». Ведущие стрима — Анатолий Кузичев и Оксана Бойко.