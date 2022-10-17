«Воздушная тревога продолжается»: власти Украины заявили о взрывах в ряде регионов страны

Власти Киева заявили как минимум о четырёх взрывах в городе утром 17 октября. В других регионах страны также фиксировались взрывы. В частности, в Сумской области заявили о попадании в объект критической инфраструктуры, в Днепропетровской области поражён объект энергетики. По данным украинских СМИ, в утренние часы 17 октября воздушная тревога объявлялась во всех регионах страны.

Мэр Киева Виталий Кличко утром в понедельник, 17 октября, сообщил как минимум о четырёх взрывах в украинской столице.

«Взрыв в Шевченковском районе — в центре столицы. Все службы следуют на место. Воздушная тревога продолжается», — написал он в своём Telegram.

Позднее он заявил ещё об одном взрыве, уточнив, что после него начался пожар в нежилом здании. Наряду с этим повреждения получило несколько жилых домов, написал мэр Киева. Ещё через час Кличко сообщил о двух других взрывах в украинской столице.

Впоследствии он заявил о перекрытии движения транспорта в центре города и призвал жителей не выезжать в центр Киева без особой необходимости.

В свою очередь, глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал у себя в Telegram-канале, что Киев «атаковали дроны-камикадзе».

Сигналы воздушной тревоги прозвучали утром 17 октября и в ряде других регионов Украины. Так, председатель Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий сообщил об ударе по объекту критической инфраструктуры.

Кроме того, глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко заявил, что регион всю ночь обстреливался ракетами, реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Град» и артиллерией. По его словам, одна из ракет ударила по объекту энергетической инфраструктуры, возник сильный пожар.

С начала суток воздушную тревогу также объявляли в Одессе, Николаевской и Черкасской областях. Украинские СМИ позднее сообщили, что в утренние часы воздушная тревога действовала по всей территории страны.

Обстановка в Донбассе

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за истекшие сутки зафиксировано 43 факта ведения огня со стороны ВСУ.

При обстрелах противник применял РСЗО HIMARS и «Град», артиллерию калибра 122, 152 и 155 мм, танк и миномёты калибра 120 мм. В общей сложности выпущен 171 боеприпас.

Также на russian.rt.com Марочко заявил об уничтожении иностранных наёмников под Сватовом

ВСУ обстреляли Донецк, Гольмовский, Зайцево, Горловку, Ясиноватую, Макеевку и Еленовку. В результате погибли три мирных жителя, ранены ещё восемь. Повреждены 20 домов и шесть объектов гражданской инфраструктуры.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, за истекшие сутки на территории республики зафиксирован удар по населённому пункту Сватово из артиллерии, в результате которого, по предварительным данным, разрушен жилой дом.

Пленные украинские разведчики

РИА Новости сообщает, что военнослужащие ЛНР взяли в плен группу украинских разведчиков в районе села Берестовое в Харьковской области на Сватовском направлении.

Агентство приводит рассказ одного из участников украинской группы — Виктора Бережного, попавшего в плен. По его словам, ВСУ в боевых действиях в Харьковской области в районе Балаклеи, Купянска и Шевченково помогали не менее 100 иностранных бойцов, в том числе офицеры из США, Польши и Великобритании.

«Если бы иностранцы нам не помогли, мы бы распались сразу. Нас очень мало, и у нас очень много неопытных бойцов», — приводит его слова РИА Новости.

По словам попавшего в плен украинского военнослужащего, им поручали прочистить путь, завести группу наёмников, подождать, пока она окопается, и уйти. Он отметил, что лично завёл на Харьковское направление семь групп иностранных наёмников, в каждой из которых было около 20 человек.

Позднее на обнародованную военнопленным информацию отреагировали в Следственном комитете.

«По словам военнопленного, опыт иностранных наёмников способствует сплочённому ведению боевых действий на стороне Украины», — говорится в сообщении СК.

Ведомство анонсировало проверку этих данных с последующей правовой оценкой действий иностранцев в соответствии с нормами Уголовного кодекса РФ.