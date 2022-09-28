«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: итоги референдумов | угрозы Киева | реакция Запада

В сегодняшнем спецвыпуске стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» обсудим итоги референдумов в народных республиках Донбасса и на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей. Киев уже угрожает уголовным преследованием всем, кто участвовал в голосовании, на Западе объявили, что не признают результаты референдумов, а США обозначили, что не против ударов по этим территориям. Разбираемся во всём в нашей студии.