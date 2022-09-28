военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: итоги референдумов | угрозы Киева | реакция Запада

Короткая ссылка
RT
В сегодняшнем спецвыпуске стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» обсудим итоги референдумов в народных республиках Донбасса и на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей. Киев уже угрожает уголовным преследованием всем, кто участвовал в голосовании, на Западе объявили, что не признают результаты референдумов, а США обозначили, что не против ударов по этим территориям. Разбираемся во всём в нашей студии.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить