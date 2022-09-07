«В результате успешных наступательных действий»: в МО РФ сообщили о полном освобождении населённого пункта Кодема

Населённый пункт Кодема в ДНР полностью освобождён от националистов в результате успешных наступательных действий подразделений российских вооружённых сил. Об этом заявили в Минобороны РФ. Также в ведомстве отметили, что в течение суток украинские войска не проводили наступление на Николаево-Криворожском направлении из-за больших потерь. ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить высокоточные удары по подразделениям ВСУ на этом направлении, подчеркнули в МО.

Украинские войска в течение суток не проводили наступательные действия на Николаево-Криворожском направлении из-за больших потерь в живой силе и технике. Об этом в ходе брифинга 7 сентября заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжали наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ на этом направлении.

Высокоточными ударами ВС РФ поразили пункт управления 24-й механизированной бригады, живую силу и военную технику 46-й аэромобильной бригады и 61-й пехотной бригады. Также был уничтожен склад боеприпасов 406-й артиллерийской бригады ВСУ недалеко от населённого пункта Перемога в Николаевской области.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

Истребители и средства ПВО РФ уничтожили украинский МиГ-29 в Херсонской области и сбили Су-25 в Николаевской области.

Конашенков также отметил, что после значительных потерь личный состав 57-й мотопехотной бригады отказался выполнять боевые задачи и самовольно покинул позиции в Херсонской и Николаевской областях.

«Всего на Николаево-Криворожском направлении противник за сутки потерял четыре танка, шесть боевых машин пехоты и пять других бронированных машин, два пикапа с крупнокалиберными пулемётами и более 150 военнослужащих», — резюмировал Конашенков.

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Высокоточным оружием воздушного базирования уничтожено хранилище топлива, предназначенное для военной техники ВСУ, объёмом более 5,5 тыс. т.

Кроме того, нанесён удар по пункту дислокации нацбатальона «Кракен». Ликвидированы до 30 националистов, уничтожено десять единиц автомобильной техники.

«За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Чугуев, Дергачи, Пришиб Харьковской области, Артёмовск, Соледар, Курахово Донецкой Народной Республики, а также 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 143 районах», — сообщили в ходе брифинга.

Конашенков заявил, что российские военные в результате успешных наступательных действий окончательно освободили населённый пункт Кодема от националистов.

ВС РФ уничтожили цеха по производству реактивных снарядов к украинским системам залпового огня «Ольха», три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства.

За минувшие сутки российские средства ПВО сбили восемь украинских БПЛА, перехватили 20 снарядов систем HIMARS и «Ольха», а также баллистическую ракету «Точка-У».

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Обстрелы ЗАЭС

В Минобороны РФ подчеркнули, что присутствие представителей МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции не останавливает Киев, атаки на ЗАЭС продолжаются.

Украинские националисты трижды обстреляли Энергодар, выпустив по нему 16 снарядов. В Минобороны сообщили, что радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, однако после попадания в трансформаторную подстанцию город остался без электричества.

Обстановка в ДНР и ЛНР

Как сообщили утром 7 сентября в представительстве СЦКК ДНР, за последние сутки в Донецке было зафиксировано 34 случая обстрела со стороны ВСУ.

Боевики применяли тяжёлую артиллерию калибра 155 и 152 мм и миномёты калибра 120 мм. В общей сложности по территории ДНР было выпущено около 178 различных снарядов.

Под огонь ВФУ попали населённые пункты Зайцево, Горловка, Новобахмутовка, Макеевка, Ясиноватая, Еленовка, а также пять районов Донецка.

Четыре мирных жителя получили ранения различной степени тяжести в Петровском районе Донецка и в Новомарьевке. В Кировском районе погибла девочка.

Повреждено 13 домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры.

В представительстве Луганской Народной Республики за прошедшие сутки не зафиксировали обстрелов населённых пунктов, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Также Марочко заявил, что в районе населённых пунктов Соледар и Артёмовск украинские военные «под угрозой физической расправы отбирают у местного населения ценные вещи, автотранспорт и продукты питания». Украинское командование не обращает внимания на действия подчинённых, а полиция не реагирует на жалобы жителей, подчеркнул Марочко.

Между тем официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил о значительных потерях среди националистов. За прошедшие сутки ликвидированы до 45 человек личного состава противника, уничтожено два бронетранспортёра, четыре единицы специальной автомобильной техники и две артиллерийские установки.