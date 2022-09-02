«Безуспешные попытки закрепиться»: в Минобороны сообщили о ликвидации более 330 украинских националистов

В ходе безуспешной попытки ВСУ закрепиться на Николаево-Криворожском направлении ликвидировано более 330 военнослужащих Украины, сообщили в Минобороны России. На этом направлении ВСУ также потеряли 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 других боевых бронированных машин и 11 пикапов с крупнокалиберными пулемётами. Кроме того, после значительных потерь личный состав подразделений 110-й механизированной бригады Украины отказался от выполнения боевых задач и оставил позиции.

Украинские националисты потеряли более 330 боевиков в ходе очередной безуспешной попытки наступления на Николаево-Криворожском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.

«Всего за сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 других боевых бронированных машин, 11 пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 330 военнослужащих. Взяты в плен два боевика», — заявил официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков на ежедневном брифинге Минобороны РФ.

Он отметил, что российским военным удалось сбить два украинских штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29 недалеко от Андреевки (Херсонская область). Как сообщается, истребитель был переоборудован для применения американских противорадиолокационных ракет HARM.

ВКС России при использовании высокоточного оружия поразили пункт временной дислокации 17-й танковой бригады в районе населённого пункта Березнеговатое, а также ангары с вооружением и военной техникой 46-й аэромобильной бригады в районе села Белая Криница Николаевской области. Ликвидированы более 40 боевиков и уничтожено до десяти единиц военной техники.

Кроме того, восточнее села Михайловка (ДНР) был уничтожен командный пункт 56-й мотопехотной бригады.

«В результате высокоточного удара ВКС России по командному пункту ликвидированы 18 военнослужащих, в том числе 12 офицеров, ещё 31 военнослужащий ранен», — сообщили в Минобороны.

Вооружённые силы РФ нанесли значительный урон подразделениям 110-й механизированной бригады, занимавшей позиции в районах Авдеевки и Опытного. В результате националисты отказались выполнять приказы и бежали.

ВС РФ нанесли сосредоточенные огневые удары по району дислокации 60-й пехотной бригады около населённых пунктов Добрянка и Нововоронцовка (Херсонская область). Ликвидированы более 30 и ранены до 15 националистов.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии по военным объектам на территории Украины за сутки поражены взвод реактивных систем залпового огня «Ольха» в районе населённого пункта Новомарьевка Николаевской области, восемь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Дачное Харьковской области, Александровка, Артёмовск и Константиновка Донецкой Народной Республики, Верхняя Терса Запорожской области, Белая Криница, Великое Артаково и Баштанка Николаевской области, а также 42 артиллерийских подразделения, живая сила и украинская военная техника в 134 районах.

Российским военным удалось поразить шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения около города Харькова, населённых пунктов Циркуны и Андреевка Харьковской области, Северск и Соледар Донецкой Народной Республики, а также Доброе Николаевской области. Недалеко от Воскресенска (ДНР) была уничтожена украинская пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

Российские средства ПВО сбили 12 беспилотных летательных аппаратов и противорадиолокационную ракету HARM американского производства. Также удалось перехватить 14 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

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Ситуация в ЛДНР

За истекшие сутки было зафиксировано 63 факта ведения огня со стороны украинских боевиков, сообщается на официальном Telegram-канале СЦКК ДНР.

В представительстве заявляют, что националисты на Донецком направлении применяли артиллерию 155, 152 и 122 мм, а также миномёты 120 мм, на Ясиноватском — артиллерию 155 и 152 мм, миномёты 120 мм, а на Горловском — РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, а также танк.

Суммарно было выпущено около 340 единиц различных боеприпасов, среди которых были и изготовленные в странах НАТО.

ВФУ атаковали районы 13 населённых пунктов республики. Поступила информация о 12 жертвах среди мирного населения: трое погибли, девять жителей ранены. В числе пострадавших двое детей.

Повреждён 21 жилой дом и 13 объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Старомихайловке, Еленовке, Макеевке и Горловке.

На брифинге официальный представитель УНМ ДНР полковник Эдуард Басурин сообщил, что военнослужащие ДНР и ЛНР при поддержке Вооружённых сил России за прошедшие сутки ликвидировали более 40 боевиков. Кроме того, удалось поразить две позиции миномётов 120-мм калибра, два БПЛА и танк.