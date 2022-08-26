«Продолжает транслировать домыслы»: посольство РФ ответило на заявления Госдепа о ситуации на Украине

В посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что Госдеп продолжает транслировать домыслы о якобы совершённых ВС РФ военных преступлениях на Украине. Как отметили в дипмиссии, Россия привержена соблюдению норм международного гуманитарного права. В заявлении посольства отмечается, что российская сторона не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры, предоставляет украинским беженцам места для временного размещения и восстанавливает социальные объекты, которые были разрушены в результате действий Киева. Тем временем в ДНР и ЛНР заявили о ряде новых обстрелов со стороны украинских военных, в том числе с применением поставленных Киеву из США реактивных систем залпового огня HIMARS.

В посольстве России в Вашингтоне ответили на ряд заявлений американской стороны о ситуации в Донбассе и на Украине. Как отметили дипломаты, утверждение Госдепа США о том, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) находятся «фильтрационные лагеря», — фальшивка, направленная на дискредитацию российской специальной военной операции.

«Россия привержена соблюдению норм международного гуманитарного права. Уважительно относится к мирному населению и не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры», — отметили в дипмиссии.

В посольстве обратили внимание, что Россия предоставляет украинским беженцам места для временного размещения, доставляет жителям освобождённых территорий гуманитарную помощь, объём которой только в августе составил более 45 т.

Кроме того, российская сторона восстанавливает социальные объекты, которые были разрушены украинскими военными.

«ВСУ регулярно используют детские сады, школы, больницы, роддома для размещения своих сил и средств. Даже известная НПО Amnesty International, которую никак нельзя заподозрить в пророссийских взглядах, признала этот факт», — отметили в посольстве.

В то же время дипломаты напомнили, что Киев ещё в 2014 году заявил о применении в отношении жителей юго-востока Украины «специальных мер», направленных на выявление лиц, которые, как утверждалось, «могли быть связаны с сепаратистами».

В частности, в посольстве отметили высказывания Михаила Коваля, который в то время занимал пост и. о. министра обороны. Чиновник утверждал, что его ведомство располагает «достаточно мощной базой», чтобы подвергнуть фильтрации даже женщин и детей, решивших покинуть зону боевых действий.

«Иными словами, речь шла о полной зачистке всех, кого украинские спецслужбы заподозрят в нелояльности засевшим в Киеве неонацистам. С тех пор деяния украинских властей становились всё более жестокими. США на протяжении восьми лет предпочитали этого не замечать. В упор не видят и сейчас», — заключили в посольстве.

Обстрелы ДНР и ЛНР

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) утром 26 августа заявили, что украинские войска за предшествующие сутки обстреляли территорию ДНР 43 раза, выпустив 333 единицы различных боеприпасов.

«На Донецком направлении противник применял артиллерию 155- и 152-мм.

На Горловском — РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию 155- и 152-мм, миномёт 120-мм», — говорится в сообщении.

В результате этих действий погибли два мирных жителя, ещё шесть человек получили ранения. Повреждено 34 домостроения и девять объектов гражданской инфраструктуры.

Тем временем в Народной милиции ЛНР заявили, что за прошедшие сутки украинские военные обстреляли населённый пункт Лисичанск с применением реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате запуска двух ракет повреждены пять гаражей и две хозяйственные постройки.

Кроме того, из HIMARS обстрелян населённый пункт Стаханов. Выпущено десять ракет. Генпрокуратура ЛНР завела по факту этих событий уголовное дело о применении запрещённых средств и методов ведения войны, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Утром 26 августа 2022 года боевики вооружённых формирований Украины в очередной раз, применяя РСЗО HIMARS, совершили обстрел города Стаханова, в результате которого разрушено здание местной гостиницы, а также повреждены остекление и стены в многоквартирных жилых домах», — заявили в Генпрокуратуре ЛНР.

Следователи выехали на место обстрела с целью документирования преступления.

В то же время в Народной милиции ЛНР заявили, что в ходе активных наступательных действий подразделения республики уничтожили до 50 человек личного состава противника, три бронетранспортёра, два танка и шесть единиц специальной автомобильной техники.