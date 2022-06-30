«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: наступление на Лисичанск | НАТО признало РФ угрозой

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RT
В новом выпуске стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» обсудим ситуацию вокруг Лисичанска, где украинское командование потеряло контроль над своими войсками. Тем временем в Европе прошли саммиты G7 и НАТО. Россию признали самой большой угрозой, а США объявили о намерении существенно увеличить своё военное присутствие в Европе, тогда как Финляндия и Швеция войдут в НАТО. Какую угрозу подобные решения несут России и что Москва могла бы этому противопоставить? Также в эфире постоянная рубрика Артемия Лебедева «Бесит».

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