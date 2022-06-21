«Нам всего хватает»: как живут бойцы территориального батальона ДНР на линии соприкосновения с Украиной

RT побывал в расположении второго территориального батальона Народной милиции ДНР, который воюет на Авдеевском направлении. Сейчас солдаты подразделения занимают укрепления, брошенные сбежавшими националистами. Бойцы, участвующие в специальной военной операции, рассказали RT о своих буднях, а также показали быт и условия, в которых они живут.

К позициям второго территориального батальона Народной милиции ДНР, воюющего на Авдеевском направлении, мы добирались по разбитой дороге на огромной скорости. На старенькой «Ниве» нет задней двери — это нужно для лучшего обзора и на случай, если придётся срочно эвакуироваться.

«Двигаться надо быстро, чтобы противник не успел взять нас на прицел. Зону простреливают украинские националисты», — давит на газ командир одного из подразделений второго тербата Мирон.

Вскоре приезжаем на место: сеть окопов и бетонные блиндажи. Укрытия прочные, в таких не страшно во время обстрелов. Строили украинцы, но теперь окопы занимают бойцы ДНР.

Фото из блиндажа

RT

Мирон проводит для нас быструю экскурсию по позициям, показывает оставленный украинскими боевиками блокпост, где есть даже электричество. Сейчас военные армии ДНР заряжают здесь оборудование: коптеры, рации, телефоны.

Пока ребята общаются, раздаются взрывы — солдаты даже бровью не ведут. Говорят, это работают «свои».

«Это наши наносят огневое поражение противнику. Но смотрите: звук сейчас идёт и с другой стороны тоже, — говорит Мирон, указывая куда-то влево. — Значит, это стреляет противник, и обычно у нас есть какие-то доли секунды, чтобы принять решение — в случае опасности лечь на землю, чтобы нас не убило. Когда снаряд подлетает, раздаётся такой звук, похожий на шелест, и потом он почти сразу взрывается, так что ориентироваться нужно быстро».

В окопах

Вести съёмку на таких объектах можно недолго — всего 10—15 минут. Находиться под открытым небом опасно — в безоблачную погоду ВСУ легко могут засечь с коптера, что к военным приехали журналисты, и тогда по позиции начнут вести прицельный огонь. Поэтому по окопам мы перебегаем очень быстро.

Фото из окопа

RT

Разглядываем, как устроены укрепления, что в них расположено. Здесь всюду видны следы от украинских снарядов, ими испещрена вся земля вдоль траншей. Вот место прилёта одного из снарядов. Ветки деревьев здесь обгорели, обуглились.

«Тут нас пытались убить. Стреляли, но промазали. В прямую атаку на нас никто не пошёл. Жизнь продолжается», — констатирует Мирон.

Он вспоминает, как эти самые укрепления строили украинские военные. Тогда между ДНР и ВСУ была заключена договорённость о временном прекращении огня, поэтому по украинцам не стреляли и они спокойно возводили свои постройки.

«Строили на совесть, даже двери установили железные, — говорит Мирон. — Но, чтобы удержать эти позиции, у националистов не хватило морального духа, хотя и оружия у них было предостаточно».

Когда началась спецоперация, украинцев отсюда выдавили.

Проходимся по блиндажу. Стены здесь обклеены украинскими листовками с националистскими лозунгами. «Как железо в огне превращается в сталь, так народ в борьбе превращается в нацию», — гласит плакат на железной двери блиндажа.

Украинский плакат с националистскими лозунгами

RT

Мирон посматривает на наклейку с улыбкой, кивает: «Не получилось у них ничего».

По словам солдат, противник побросал здесь немало «разного добра». В укреплениях, например, осталось довольно много оружия — теперь надо изучать инструкции, чтобы украинскими «подарками» можно было смело пользоваться.

На позиции, оставленной украинскими националистами, у ребят появился и собственный питомец — по окопам за нами по пятам бодро бегала небольшая собачка.

«Захватили пса вместе с позициями, — смеётся Мирон. — Был украинский, а теперь мы с ребятами его кормим».

Настаёт пора ужинать, и Мирон достаёт продукты, нарезает колбасу. Улыбаясь, говорит: «Нас армия хорошо кормит, всем обеспечивает: и снаряжением, и продовольствием. Еда, конечно, пропасть не успевает, но нам всего хватает».

Послания для военных

Наутро снова идём посмотреть на окопы. По дороге Мирон рассказывает, как пошёл воевать, как в своё время работал на украинской железной дороге. Он родом из Волновахи, но пришлось оттуда уехать в 2014 году, когда началась война. После начала спецоперации город отбили, Мирон снова зашёл в свой дом — впервые за восемь лет.

«У меня даже видео есть», — офицер показывает запись на мобильном телефоне.

Осмотрев окрестности, идём в соседний бункер. Раздаём солдатам письма от читателей со словами поддержки.

Письма читателей, которые RT передал военным

RT

Одно из посланий открывает военный Николай — оно от первоклассника из Краснодарского края. В пухлом конверте оказываются аккуратно исписанные шариковой ручкой листки и гостинец для солдат — шоколадка.

«Здравствуйте, дорогие солдаты, — зачитывает Николай. — Я узнал, что можно написать письмо, и очень захотел поддержать вас. Хочу, чтобы вы знали, что людям не всё равно, что вы спасаете людей, бережёте их жизни».

Это и другие письма от читателей RT раздал солдатам на линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике.