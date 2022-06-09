«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: бои за Славянск | Зеленский обрекает Украину на голод | НАТО собирается шантажировать РФ?

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RT
В новом выпуске стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» обсудили ход спецоперации на Украине. Штаб теробороны ДНР сообщил о начале боёв за Славянск — один из ключевых опорных пунктов группировки ВСУ на востоке Украины. При этом киевский режим бросает целые города на произвол судьбы: в Николаеве местные власти перестали раздавать гуманитарную помощь, остался только хлеб, который выдают по карточкам. В то же время Зеленский сдаёт оставшуюся страну по частям. По данным российской СВР, Польша уже начала забирать государственные функции Украины под свой контроль.

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