«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: бои за Славянск | Зеленский обрекает Украину на голод | НАТО собирается шантажировать РФ?

В новом выпуске стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» обсудили ход спецоперации на Украине. Штаб теробороны ДНР сообщил о начале боёв за Славянск — один из ключевых опорных пунктов группировки ВСУ на востоке Украины. При этом киевский режим бросает целые города на произвол судьбы: в Николаеве местные власти перестали раздавать гуманитарную помощь, остался только хлеб, который выдают по карточкам. В то же время Зеленский сдаёт оставшуюся страну по частям. По данным российской СВР, Польша уже начала забирать государственные функции Украины под свой контроль.