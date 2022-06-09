RT поговорил с очевидцами трагедии на детском пляже в Зугрэсе

RT посетил небольшой донбасский городок Зугрэс. Восемь лет назад детский пляж этого населённого пункта стал мишенью украинских военных. На холме над местом, где когда-то отдыхали семьями местные жители, теперь стоит камень с табличкой в память о жертвах: погибли 13 человек, в том числе трое детей. Найденные в песке осколки снарядов и воронки от взрывов указывают на то, что обстрел вела не авиация. Стреляли с земли из РСЗО «Смерч». В беседе с RT выжившие в тот день вспоминают детали трагедии.

«Передайте, пожалуйста, взрослым: никогда не стреляйте в детей», — поёт в своей песне «Пожалуйста» Юлия Чичерина. Эта песня посвящена двухлетней Ане Костенко, которая погибла в результате взрыва на детском пляже вечером 13 августа 2014 года на берегу реки Крынки. Всего в тот день погибли 13 человек, среди них три ребёнка. Более 30 мирных граждан получили ранения.

Памятный камень при входе на пляж

RT

«В воде осколки не так быстро летят»

Евгений Самарьян вспоминает, как в тот день отправился на пляж вместе с шестилетней дочерью Владиславой. С ними был друг семьи Евгений Костенко, тоже с дочерью. Все были в воде, когда первые снаряды ударили по мосту.

«Вся вода стала покрываться мелкими кругами — так падали осколки. Я сказал, что надо спасаться, и поплыл за дочкой. Забрал дочь и стал выходить из воды, но тут вторая волна ударила по пляжу, и я почувствовал жжение в спине. Когда упал, увидел осколок в ноге», — рассказывает Евгений Самарьян.

Осколки посекли всё тело его дочери Владиславы. Впоследствии их вытащили в больнице, но болезненная процедура заняла немало времени. По словам отца девочки, их было столько, что никто даже не считал. Однако обоим всё же повезло остаться в живых — составившие им компанию старший и младшая Костенко погибли на месте.

Местное кладбище

RT

Среди пострадавших на детском пляже оказалась также 24-летняя местная жительница Анастасия Рубан. В беседе с RT она в подробностях рассказала, как всё происходило. Её история легла в основу доклада постоянного представительства России в Совете Безопасности ООН.

Когда ВСУ начали обстрел города, Анастасия отдыхала вместе со своим другом-ровесником Денисом и двухлетним сыном Максимом. Один из снарядов разорвался рядом с ними.

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«Денис успел накрыть меня и Максима собой, — вспоминает Анастасия. — Как только всё утихло, я схватила сына на руки и побежала подальше с пляжа. Вокруг всё было в дыму, на земле лежали окровавленные тела детей. Денис так и остался лежать».

Денис выжил — врачам пришлось несколько часов бороться за его жизнь. Он получил ранение в голову, всё его тело было посечено осколками. Сама Анастасия была ранена в бедро и в руку. Не помогло даже продолжительное лечение — она до сих пор нуждается в медицинской помощи и дорогостоящей операции.

На пляже отдыхала и Мирослава Зюзя вместе со своей восьмилетней дочерью. Женщина находилась в воде, а девочка на берегу, когда упал первый снаряд.

RT

«Я услышала очень резкий звук. Никто ничего не понял. Затем наступила тишина. Какое-то время ничего не происходило. А потом в воду и на пляж сверху стали падать осколки, вокруг стала кипеть вода. Я помню свою мысль, что надо нырнуть, так как в воде осколки не так быстро летят», — поделилась в беседе с RT Мирослава.

Потом были дым и крики. Мирослава вышла из воды и побежала к месту, где в последний раз видела свою дочь. По словам женщины, она бежала и думала, каким увидит своего ребёнка.

На вид девочка была целой, но, как оказалось позже, выжить ей помогло только чудо: грудь прошил один из осколков и вышел, чудом не затронув сердце и лёгкое. После лечения и курса лечебной физкультуры сегодня уже 16-летняя девушка чувствует себя хорошо.

Пострадали в тот трагический день не только отдыхающие на пляже. У 12-летнего Никиты Браславца была тренировка, он играл в футбол на городском стадионе.

«Мальчика, который был рядом с моим сыном, убило сразу. Никиту ранило прямо в лёгкое. Я сначала не знала, где сын. Связи не было, информации не было. Потом уже из больницы позвонили и сказали», — рассказала RT мама мальчика Ольга.

Глазами очевидцев

65-летняя Татьяна оказалась на пляже уже после взрывов, но то, что она увидела, до сих пор не укладывается у неё в голове.

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«Когда прогремел взрыв, я находилась дома. От взрывной волны в квартире всё зазвенело. Мы с соседями выбежали на улицу и сразу побежали на пляж спасать детей, а там… Там столько было раненых и погибших! Взрыв был настолько мощный, что на первых этажах ближайших домов даже стёкла повыбивало. Такой силы был удар», — рассказала Татьяна.

По словам Татьяны, пляж на берегу Крынки называют детским, потому что тут мелко и хороший заход в воду. Поэтому родители отпускают детей сюда купаться одних.

«Я люблю сюда приходить одна, на лавочке посидеть и воздухом подышать», — показывает Татьяна корреспондентам RT свою любимую лавочку на пляже под одним из деревьев, где восемь лет назад оборвались жизни 12 человек.

По словам Татьяны, каждый год в день трагедии на пляж приходят люди и приносят игрушки и цветы.

79-летняя Валентина Ивановна тоже живёт рядом с пляжем. Обычно люди отдыхают там вместе с детьми после работы, рассказала она корреспонденту RT. В тот день женщина решила прогуляться до берега.

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«Там столько народу было! Я постояла пять минут, а потом посмотрела наверх: опускаются шары. Куда-то уходить было уже поздно. У меня была такая прострация», — вспоминает Валентина Ивановна.

Она получила осколочные ранения спины и потеряла много крови. На восстановление ушёл почти год. После случившегося у Валентины Ивановны появился страх куда-то выходить, её бросает в дрожь от громких звуков.

По выжженной равнине

Изначально считалось, что удар по Зугрэсу 13 августа 2014 года нанесла украинская авиация. Свидетели трагедии видели, как в тот день в небе летал самолёт, и долгое время все были уверены, что именно он нанёс удар. Однако расследование показало, что обстрел был произведён с применением РСЗО «Смерч», рассказывает адвокат Виталий Галахов в интервью RT.

«Поначалу мы изучали фото- и видеоматериалы, которые находили в сети. Места попаданий мы наносили на карту. Дальше выезжали на место происшествия, опрашивали пострадавших людей», — разъяснил Галахов.

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«Справедливая защита» определила четыре зоны локации, где сработал «Смерч». Радиус его поражения — от 20 до 70 км. При изучении спутниковых карт было установлено нахождение трёх РСЗО. Рядом на снимках было найдено поле. По выжженному следу на нём чётко видно, в каком направлении происходили выстрелы.

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«Потом по интернету мы проследили, какое подразделение могло это осуществить. И вышли на то, что обстрел производился 1-м дивизионом 107-го реактивно-артиллерийского полка под командованием полковника Келембета», — добавил Галахов.

Результаты расследования были направлены в Международный уголовный суд. Но никакой реакции оттуда так и не последовало.