RT поговорил с очевидцами трагедии на детском пляже в Зугрэсе

«Передайте, пожалуйста, взрослым: никогда не стреляйте в детей», — поёт в своей песне «Пожалуйста» Юлия Чичерина. Эта песня посвящена двухлетней Ане Костенко, которая погибла в результате взрыва на детском пляже вечером 13 августа 2014 года на берегу реки Крынки. Всего в тот день погибли 13 человек, среди них три ребёнка. Более 30 мирных граждан получили ранения.
- Памятный камень при входе на пляж
- RT
«В воде осколки не так быстро летят»
Евгений Самарьян вспоминает, как в тот день отправился на пляж вместе с шестилетней дочерью Владиславой. С ними был друг семьи Евгений Костенко, тоже с дочерью. Все были в воде, когда первые снаряды ударили по мосту.
«Вся вода стала покрываться мелкими кругами — так падали осколки. Я сказал, что надо спасаться, и поплыл за дочкой. Забрал дочь и стал выходить из воды, но тут вторая волна ударила по пляжу, и я почувствовал жжение в спине. Когда упал, увидел осколок в ноге», — рассказывает Евгений Самарьян.
Осколки посекли всё тело его дочери Владиславы. Впоследствии их вытащили в больнице, но болезненная процедура заняла немало времени. По словам отца девочки, их было столько, что никто даже не считал. Однако обоим всё же повезло остаться в живых — составившие им компанию старший и младшая Костенко погибли на месте.
- Местное кладбище
- RT
Среди пострадавших на детском пляже оказалась также 24-летняя местная жительница Анастасия Рубан. В беседе с RT она в подробностях рассказала, как всё происходило. Её история легла в основу доклада постоянного представительства России в Совете Безопасности ООН.
Когда ВСУ начали обстрел города, Анастасия отдыхала вместе со своим другом-ровесником Денисом и двухлетним сыном Максимом. Один из снарядов разорвался рядом с ними.
«Денис успел накрыть меня и Максима собой, — вспоминает Анастасия. — Как только всё утихло, я схватила сына на руки и побежала подальше с пляжа. Вокруг всё было в дыму, на земле лежали окровавленные тела детей. Денис так и остался лежать».
Денис выжил — врачам пришлось несколько часов бороться за его жизнь. Он получил ранение в голову, всё его тело было посечено осколками. Сама Анастасия была ранена в бедро и в руку. Не помогло даже продолжительное лечение — она до сих пор нуждается в медицинской помощи и дорогостоящей операции.
На пляже отдыхала и Мирослава Зюзя вместе со своей восьмилетней дочерью. Женщина находилась в воде, а девочка на берегу, когда упал первый снаряд.
- RT
«Я услышала очень резкий звук. Никто ничего не понял. Затем наступила тишина. Какое-то время ничего не происходило. А потом в воду и на пляж сверху стали падать осколки, вокруг стала кипеть вода. Я помню свою мысль, что надо нырнуть, так как в воде осколки не так быстро летят», — поделилась в беседе с RT Мирослава.
Потом были дым и крики. Мирослава вышла из воды и побежала к месту, где в последний раз видела свою дочь. По словам женщины, она бежала и думала, каким увидит своего ребёнка.
На вид девочка была целой, но, как оказалось позже, выжить ей помогло только чудо: грудь прошил один из осколков и вышел, чудом не затронув сердце и лёгкое. После лечения и курса лечебной физкультуры сегодня уже 16-летняя девушка чувствует себя хорошо.
Пострадали в тот трагический день не только отдыхающие на пляже. У 12-летнего Никиты Браславца была тренировка, он играл в футбол на городском стадионе.
«Мальчика, который был рядом с моим сыном, убило сразу. Никиту ранило прямо в лёгкое. Я сначала не знала, где сын. Связи не было, информации не было. Потом уже из больницы позвонили и сказали», — рассказала RT мама мальчика Ольга.
Глазами очевидцев
65-летняя Татьяна оказалась на пляже уже после взрывов, но то, что она увидела, до сих пор не укладывается у неё в голове.
«Когда прогремел взрыв, я находилась дома. От взрывной волны в квартире всё зазвенело. Мы с соседями выбежали на улицу и сразу побежали на пляж спасать детей, а там… Там столько было раненых и погибших! Взрыв был настолько мощный, что на первых этажах ближайших домов даже стёкла повыбивало. Такой силы был удар», — рассказала Татьяна.
По словам Татьяны, пляж на берегу Крынки называют детским, потому что тут мелко и хороший заход в воду. Поэтому родители отпускают детей сюда купаться одних.
«Я люблю сюда приходить одна, на лавочке посидеть и воздухом подышать», — показывает Татьяна корреспондентам RT свою любимую лавочку на пляже под одним из деревьев, где восемь лет назад оборвались жизни 12 человек.
По словам Татьяны, каждый год в день трагедии на пляж приходят люди и приносят игрушки и цветы.
79-летняя Валентина Ивановна тоже живёт рядом с пляжем. Обычно люди отдыхают там вместе с детьми после работы, рассказала она корреспонденту RT. В тот день женщина решила прогуляться до берега.
- RT
«Там столько народу было! Я постояла пять минут, а потом посмотрела наверх: опускаются шары. Куда-то уходить было уже поздно. У меня была такая прострация», — вспоминает Валентина Ивановна.
Она получила осколочные ранения спины и потеряла много крови. На восстановление ушёл почти год. После случившегося у Валентины Ивановны появился страх куда-то выходить, её бросает в дрожь от громких звуков.
По выжженной равнине
Изначально считалось, что удар по Зугрэсу 13 августа 2014 года нанесла украинская авиация. Свидетели трагедии видели, как в тот день в небе летал самолёт, и долгое время все были уверены, что именно он нанёс удар. Однако расследование показало, что обстрел был произведён с применением РСЗО «Смерч», рассказывает адвокат Виталий Галахов в интервью RT.
«Поначалу мы изучали фото- и видеоматериалы, которые находили в сети. Места попаданий мы наносили на карту. Дальше выезжали на место происшествия, опрашивали пострадавших людей», — разъяснил Галахов.
- RT
«Справедливая защита» определила четыре зоны локации, где сработал «Смерч». Радиус его поражения — от 20 до 70 км. При изучении спутниковых карт было установлено нахождение трёх РСЗО. Рядом на снимках было найдено поле. По выжженному следу на нём чётко видно, в каком направлении происходили выстрелы.
- RT
«Потом по интернету мы проследили, какое подразделение могло это осуществить. И вышли на то, что обстрел производился 1-м дивизионом 107-го реактивно-артиллерийского полка под командованием полковника Келембета», — добавил Галахов.
Результаты расследования были направлены в Международный уголовный суд. Но никакой реакции оттуда так и не последовало.