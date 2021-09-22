«Всё было в дыму и крови»: Анастасия Рубан вспоминает, как украинские военные разбомбили детский пляж в её родном городе
- РИА Новости
- © Сергей Аверин
Когда ВСУ начали обстрел города из РСЗО «Смерч», 24-летняя Анастасия Рубан была на детском пляже вместе со своим другом-ровесником Денисом Дерюжкиным и двухлетним сыном Максимом. Один из снарядов разорвался прямо рядом с ними.
«Денис успел накрыть меня и Максима собой, — вспоминает Анастасия. — Как только всё утихло, я вскочила, схватила сына на руки и побежала подальше с пляжа, чтобы хоть где-нибудь спрятаться от обстрела. Денис так и остался лежать на пляже весь в крови».
Спрятав сына в ближайшем кустарнике, девушка поспешила обратно и увидела, что её друг ранен в голову, а всё тело посечено осколками. Сама она была ранена осколками в бедро и в руку. Потеря крови была слишком большой — в голове помутнело, и Анастасия потеряла сознание.
В чувство её привели сотрудники Народной милиции, которые приехали на место происшествия эвакуировать раненых. Когда Анастасия пришла в сознание, она огляделась в поисках сына, но его нигде не было.
«Вокруг всё было в дыму, в крови, на земле лежали окровавленные тела детей», — вспоминает девушка.
Анастасию и других пострадавших отвезли в больницу Харцызска. Но там она задерживаться не стала и, получив первую помощь, поспешила на поиски сына.
Во дворе больницы она увидела, как из скорой выгружают других пострадавших. В одном из них она узнала Дениса, он был без сознания.
Но Анастасия спешила домой. Как оказалось, после прекращения обстрела малыша на пляже нашёл знакомый семьи и отвёз его домой.
Денис Дерюжкин тоже выжил, хотя врачам в операционной пришлось несколько часов бороться за его жизнь.
Саму Анастасию последствия травм того дня преследуют до сих пор. Так, в ночь после страшного происшествия она почувствовала сильную боль в животе и вызвала скорую. Рентгеновский снимок обнаружил металлический осколок в брюшной полости — рядом с позвоночником. Пришлось срочно делать операцию.
После этого не прошло и года, как Анастасия снова оказалась на операционном столе: ранение дало осложнение. Но и это не помогло — женщина до сих пор нуждается в дорогостоящей операции.